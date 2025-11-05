Sonunda 5 Diziden Biri Zirveyi Görebildi Gündüz Kuşağı Etkisi Sürüyor: 4 Kasım Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?
4 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu.
Kıskanmak, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Mehmed Fetihler Sultanı ve Bahar'ın yayınlandığı salı akşamları hiçbir dizi zirveyi göremiyordu. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in zirveyi bırakmadığı salı gününde reyting zirvesi bir kategoride değişti.
4 Kasım Reyting Sonuçları Ne Oldu?
4 Kasım Reyting Sonuçları Belli Oldu: Kıskanmak sonunda zirveyi görebildi!
4 Kasım Salı TOTAL (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları
4 Kasım Salı AB Grubu Reyting Sonuçları
4 Kasım Salı ABC1 Reyting Sonuçları
