Sonunda 5 Diziden Biri Zirveyi Görebildi Gündüz Kuşağı Etkisi Sürüyor: 4 Kasım Salı Reyting Sonuçları Ne Oldu?

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2025 - 13:15

4 Kasım Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Kıskanmak, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Mehmed Fetihler Sultanı ve Bahar'ın yayınlandığı salı akşamları hiçbir dizi zirveyi göremiyordu. Esra Erol'da ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'in zirveyi bırakmadığı salı gününde reyting zirvesi bir kategoride değişti. 

4 Kasım Reyting Sonuçları Ne Oldu?

4 Kasım Reyting Sonuçları Belli Oldu: Kıskanmak sonunda zirveyi görebildi!

Kıskanmak, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Mehmed Fetihler Sultanı ve Bahar, 4 Kasım Salı akşamı tekrar reyting zirvesine yerleşmek için ekran karşısındaydı. Kıskanmak reytinglerini artırarak AB grubunda zirveye yerleşmeyi başardı.

4 Kasım Salı TOTAL (Tüm Kişiler) Reyting Sonuçları

4 Kasım Salı AB Grubu Reyting Sonuçları

4 Kasım Salı ABC1 Reyting Sonuçları

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
