Final İddiası Ortalığı Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti'nden 4 Değil, 6 Oyuncunun Ayrılacağı İddia Edildi

İddialara göre Kızılcık Şerbeti'nin senaryosu iki yeni hikayeyle değişecekmiş. Bir diğer iddiaya göre, bu hikayelerden biri Abdullah karakteri üzerinden ilerleyecek diğeri ise Ömer karakterinin çevresinde şekillenecek.

Kızılcık Şerbeti Final Yapacak mı?

Sina Koloğlu'nun iddiasına göre, dizinin devam edip etmeyeceğine reytinglere göre karar verilecek. Eğer bu ortalama ile giderse yeni sezonda “Kızılcık Şerbeti” final yapabilir.