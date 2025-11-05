onedio
Final İddiası Ortalığı Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti'nden 4 Değil, 6 Oyuncunun Ayrılacağı İddia Edildi

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2025 - 13:59

Kızılcık Şerbeti'nde olaylar durulmuyor. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in kadrosundan ayrılacağı Kızılcık Şerbeti'yle ilgili Sina Koloğlu önemli iddialarda bulundu. Dizinin final kararı alabileceğinden bahseden Sina Koloğlu, diziye altı oyuncu katılacağını iddia etti.

Kaynak: Oda TV - Sina Koloğlu

Kızılcık Şerbeti'nde dört oyuncu diziden ayrılıyor.

Doğa, Işıl, Mustafa ve Firaz karakterlerini canlandıran Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrılacağı Kızılcık Şerbeti'ne 

Seray Kaya, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan açıklanmıştı. Birsen Altuntaş, Özge Borak, Salkım rolüyle Abdullah'ın yeni eşi olarak karşımıza çıkağını dile getirmişti.

Gazeteci Sina Koloğlu, diziye 4 değil, 6 oyuncu dahil olacağını iddia etti.

İddialara göre Kızılcık Şerbeti'nin senaryosu iki yeni hikayeyle değişecekmiş. Bir diğer iddiaya göre, bu hikayelerden biri Abdullah karakteri üzerinden ilerleyecek diğeri ise Ömer karakterinin çevresinde şekillenecek. 

Kızılcık Şerbeti Final Yapacak mı?

Sina Koloğlu'nun iddiasına göre, dizinin devam edip etmeyeceğine reytinglere göre karar verilecek.  Eğer bu ortalama ile giderse yeni sezonda “Kızılcık Şerbeti” final yapabilir.

