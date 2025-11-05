Final İddiası Ortalığı Karıştırdı: Kızılcık Şerbeti'nden 4 Değil, 6 Oyuncunun Ayrılacağı İddia Edildi
Kızılcık Şerbeti'nde olaylar durulmuyor. Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in kadrosundan ayrılacağı Kızılcık Şerbeti'yle ilgili Sina Koloğlu önemli iddialarda bulundu. Dizinin final kararı alabileceğinden bahseden Sina Koloğlu, diziye altı oyuncu katılacağını iddia etti.
Kaynak: Oda TV - Sina Koloğlu
Kızılcık Şerbeti'nde dört oyuncu diziden ayrılıyor.
Gazeteci Sina Koloğlu, diziye 4 değil, 6 oyuncu dahil olacağını iddia etti.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
