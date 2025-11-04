MasterChef Ünlüler Yarışmasının Kazananı Belli Oldu: MasterChef Ünlüler'de Şefler Kime Kaşık Attı?
MasterChef Türkiye'de Ünlüler yarışması yapıldı. Perihan Savaş, Fırat Çelik, Ferit Kaya, Eda Ece, Gupse Özay ve Melis Sezen, şefler adına takımlarda yarıştı.
4 Kasım 2025 MasterChef Ünlüler kazananı belli oldu. MasterChef Ünlüler kim kazandı, şefler kime kaşık attı?
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
4 Kasım 2025'te MasterChef Ünlüler yarışması yapıldı. Ünlü isimler MasterChef'e konuk oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef Ünlüler'in kazananı belli oldu.
MasterChef Ünlüler Kazananı Belli Oldu: MasterChef Ünlüler Kim Kazandı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın