MasterChef Ünlüler Yarışmasının Kazananı Belli Oldu: MasterChef Ünlüler'de Şefler Kime Kaşık Attı?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.11.2025 - 00:45

MasterChef Türkiye'de Ünlüler yarışması yapıldı. Perihan Savaş, Fırat Çelik, Ferit Kaya, Eda Ece, Gupse Özay ve Melis Sezen, şefler adına takımlarda yarıştı.

4 Kasım 2025 MasterChef Ünlüler kazananı belli oldu. MasterChef Ünlüler kim kazandı, şefler kime kaşık attı?

İşte detaylar...

4 Kasım 2025'te MasterChef Ünlüler yarışması yapıldı. Ünlü isimler MasterChef'e konuk oldu.

Perihan Savaş, Fırat Çelik, Ferit Kaya, Eda Ece, Gupse Özay ve Melis Sezen MasterChef'e konuk olarak şefler için yarıştılar. Gecenin sonunda kazanan isim (şef) belli oldu.

MasterChef Ünlüler'in kazananı belli oldu.

MasterChef Türkiye Ünlüler yarışmasında yarışan ünlü isimler Perihan Savaş, Fırat Çelik, Ferit Kaya, Eda Ece, Gupse Özay ve Melis Sezen şeflerden puanları topladılar.

MasterChef Ünlüler'de Şefler Kime Kaşık Attı?

MasterChef Ünlüler'de şefler Fırat Çelik'in yaptığı yemeği çok beğenerek kaşık attılar.

MasterChef Ünlüler Kazananı Belli Oldu: MasterChef Ünlüler Kim Kazandı?

MasterChef Ünlüler'i kazanan şef Danilo Zanna oldu. Fırat Çelik'in takımında yarıştığı Danilo Şef, yarışmanın kazanan ismi oldu.

