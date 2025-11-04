O da Sarı Furyasına Kapıldı: Ben Leman Dizisinin Mine’si Selin Şekerci Yeni İmajını Paylaştı
NOW’da başlayan Ben Leman dizisi reytinglerde yükselmeye devam ederken dizinin başrol kadrosunda yer alan Selin Şekerci yeni imaj paylaşımıyla öne çıktı. Dizide Mine karakterine hayat veren Selin Şekerci oyunculuğuyla her hafta konuşulmayı başaran isimlerden. Şimdiyse saç renginin değişimiyle gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok projede yer alsa da Kaçak Gelinler’deki rolüyle hafızalara kazımıştı ismini.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kahverengi kıvırcık saçlarıyla bildiğimiz Selin Şekerci artık sarışın oldu.
Siz nasıl buldunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın