O da Sarı Furyasına Kapıldı: Ben Leman Dizisinin Mine’si Selin Şekerci Yeni İmajını Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.11.2025 - 16:20

NOW’da başlayan Ben Leman dizisi reytinglerde yükselmeye devam ederken dizinin başrol kadrosunda yer alan Selin Şekerci yeni imaj paylaşımıyla öne çıktı. Dizide Mine karakterine hayat veren Selin Şekerci oyunculuğuyla her hafta konuşulmayı başaran isimlerden. Şimdiyse saç renginin değişimiyle gündeme geldi. Gelin detaylara geçelim!

Birçok projede yer alsa da Kaçak Gelinler’deki rolüyle hafızalara kazımıştı ismini.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Selin Şekerci, NOW’ın yeni sezon dizisi Ben Leman ile geri dönüş yapmıştı. Kendisi izlemeyi özlediklerimizdendi.

Kahverengi kıvırcık saçlarıyla bildiğimiz Selin Şekerci artık sarışın oldu.

Yeni imajını Instagram hesabından “Selam yeni ben 💇‍♀️🤍

Biraz değişiklik iyidir. Sevdiniz mi yeni rengimi?” notuyla paylaştı.

Siz nasıl buldunuz?

Acaba diziyle ilgili bir değişim mi yoksa yeni reklam projesi mi? Yorumlarda buluşalım!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
