Kocasının Rüyasında Başka Kadınlar Görüp İsim Sayıklamasından Şikayet Eden Kadın
Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından kendisine gelen cinsellik ve kadın-erkek ilişkilerine dair sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci, bu defa kocasının rüyalandığını iddia eden ve uykusunda kadın isimleri sayıklamasından yakınan kadına yanıt verdi.
Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.
