Kocasının Rüyasında Başka Kadınlar Görüp İsim Sayıklamasından Şikayet Eden Kadın

Kocasının Rüyasında Başka Kadınlar Görüp İsim Sayıklamasından Şikayet Eden Kadın

cinsellik
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.11.2025 - 16:37

Klinik psikolog ve sunucu Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından kendisine gelen cinsellik ve kadın-erkek ilişkilerine dair sorulara yanıt vermeye devam ediyor. Ezmeci, bu defa kocasının rüyalandığını iddia eden ve uykusunda kadın isimleri sayıklamasından yakınan kadına yanıt verdi.

Buradan izleyebilirsiniz:

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.

Klinik psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından takipçilerinin sorularına yanıt vermeye devam ediyor.

Kadın-erkek ilişkileri ve cinsellik üzerine gelen tüm sorulara özenle yanıt veren Esra Ezmeci, bu defa kocasının rüyalandığını iddia eden bir kadının imdadına yetişti. Eşinin rüyasında başka kadınlar görüp bu kadınların isimlerini sayıkladığından yakınan takipçisine Esra Ezmeci, videolu bir yanıt verdi.

Yorum Yazın