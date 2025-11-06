onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
NOW'ın Yeni Dizisi Doc'un Kadrosuna Ünlü Bir İsim Dahil Oldu

NOW'ın Yeni Dizisi Doc'un Kadrosuna Ünlü Bir İsim Dahil Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
06.11.2025 - 17:07

Yeni sezonda pek çok yapım yetişmedi. Bu sebeple ocak ayına ertelenen yapımlardan biri olan Doc, NOW TV'de ocak ayında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini İbrahim Çelikkol ile Alina Boz'un canlandıracağı diziyi Kızılcık Şerbeti'nin eski yönetmeni Ketche yönetecek. Diziye, bir oyuncu dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak ayında NOW'da yayınlanması planlanan Doc dizisinin başrolleri Alina Boz ve İbrahim Çelikkol olacak.

Ocak ayında NOW'da yayınlanması planlanan Doc dizisinin başrolleri Alina Boz ve İbrahim Çelikkol olacak.

Kızılcık Şerbeti'nin eski yönetmeni Ketche'nin yöneteceği dizi, aralık ayında sete çıkacak. Dizide İbrahim Çelikkol “Prof. Dr. İnan Kural”ı, Alina Boz “Mevsim”i, Bertan Asllani “Toprak”ı, Ferit Aktuğ “Ekin”, Eylül Tumbar “Zeren” ve Yasemin Yazıcı “Yaz” rollerini canlandıracak.

Şükran Ovalı ve Yiğit Özşener'le görüşmeler sürerken, Doc dizisine Merve Bulut dahil oldu.

Şükran Ovalı ve Yiğit Özşener'le görüşmeler sürerken, Doc dizisine Merve Bulut dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide rol alacak isimlerden biri Merve Bulut oldu. Bulut, dizide Yiğit Özşener'in canlandırması beklenen Poyraz karakterinin eşi Nesrin'e hayat verecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın