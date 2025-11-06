NOW'ın Yeni Dizisi Doc'un Kadrosuna Ünlü Bir İsim Dahil Oldu
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/m...
Yeni sezonda pek çok yapım yetişmedi. Bu sebeple ocak ayına ertelenen yapımlardan biri olan Doc, NOW TV'de ocak ayında yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerini İbrahim Çelikkol ile Alina Boz'un canlandıracağı diziyi Kızılcık Şerbeti'nin eski yönetmeni Ketche yönetecek. Diziye, bir oyuncu dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ocak ayında NOW'da yayınlanması planlanan Doc dizisinin başrolleri Alina Boz ve İbrahim Çelikkol olacak.
Şükran Ovalı ve Yiğit Özşener'le görüşmeler sürerken, Doc dizisine Merve Bulut dahil oldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
