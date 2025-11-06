Türk Dizilerinde Afişte Tüm Oyuncuların Yer Alması ve Yardımcı Oyuncu Olmayı Kabul Etmemesi X’te Konu Oldu

Dizilerin yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bir afiş heyecanı sarıyor her yeri. Ancak söz konusu afişler olunca gerginlik de beraberinde geliyor. Kimi oyuncuların afişteki yerini beğenmediği iddia edilirken kimi oyuncuların da afişte yer almamayı kabul etmediği dile getiriliyor. Hal böyle olunca dizilerin afişlerinde kalabalık bir görüntüye rastlayabiliyoruz.

Bir X kullanıcısı da bu durumu ele alarak “yardımcı oyuncu” konusuna değinince yorumların da ardı arkası kesilmedi. Gelin detaylara geçelim!