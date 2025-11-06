onedio
Cem Yılmaz, “Zootropolis 2” İçin Dublaj Yaptı: O Anlardan Kesitler Sosyal Medyada İlgi Gördü

Elif Sude Yenidoğan
06.11.2025 - 18:29

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra yeniden dublaj stüdyosuna dönerek “Zootropolis 2” filmindeki Nick Wilde karakterine hayat vermek için hazırlıklara başladı. 2016 yapımı birinci filmin Türkçe seslendirmesinde de yer almıştı. Söz konusu devam filminde aynı karakterle geri dönecek olması hayranları heyecanlandırdı. 

Cem Yılmaz’ın dublaj yaparken paylaştığı video ise sosyal medyada beğenilerle buluştu! Gelin birlikte izleyelim…

İşte o anlar 👇

“Zootropolis 2”, önceki filmde büyük başarının ardından Judy Hopps ve Nick Wilde ikilisinin yeni görevine odaklanıyor.

Bu kez şehre hiç görülmemiş bir yılan türü gelecek ve soruşturma Judy ile Nick’i farklı bölgelere sürükleyecek. Görsel olarak 2016’daki özgün dünyayı korurken, teknoloji ve animasyon açısından daha da gelişmiş bir film izleyeceğiz. Animasyonlarda seslendirmelerin önemi büyük biliyorsunuz ki. Cem Yılmaz da aynı karakter için yeniden işbaşında!

