Cem Yılmaz, “Zootropolis 2” İçin Dublaj Yaptı: O Anlardan Kesitler Sosyal Medyada İlgi Gördü
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra yeniden dublaj stüdyosuna dönerek “Zootropolis 2” filmindeki Nick Wilde karakterine hayat vermek için hazırlıklara başladı. 2016 yapımı birinci filmin Türkçe seslendirmesinde de yer almıştı. Söz konusu devam filminde aynı karakterle geri dönecek olması hayranları heyecanlandırdı.
Cem Yılmaz’ın dublaj yaparken paylaştığı video ise sosyal medyada beğenilerle buluştu! Gelin birlikte izleyelim…
“Zootropolis 2”, önceki filmde büyük başarının ardından Judy Hopps ve Nick Wilde ikilisinin yeni görevine odaklanıyor.
