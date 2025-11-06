Gönül Dağı’na Üç Oyuncu Birden Dahil Olacaktı: Kadronun Yeni İki İsmi Ortaya Çıktı!
TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı bu sezon da izleyici karşısına yeni hikayelerle çıkıyor. Dile kolay 6 sezondur devam eden dizi hala TRT 1’in favorilerinden. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye dahil olan yeni oyuncuları açıkladı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Berk Atan’ın başrolündeki Gönül Dağı’na sezonlar boyunca birçok oyuncu katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağla Özavcı ve Arzu Susantez kadroya dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın