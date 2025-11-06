onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Gönül Dağı’na Üç Oyuncu Birden Dahil Olacaktı: Kadronun Yeni İki İsmi Ortaya Çıktı!

Gönül Dağı’na Üç Oyuncu Birden Dahil Olacaktı: Kadronun Yeni İki İsmi Ortaya Çıktı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.11.2025 - 20:08

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı bu sezon da izleyici karşısına yeni hikayelerle çıkıyor. Dile kolay 6 sezondur devam eden dizi hala TRT 1’in favorilerinden. Şimdiyse Birsen Altuntaş diziye dahil olan yeni oyuncuları açıkladı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Berk Atan’ın başrolündeki Gönül Dağı’na sezonlar boyunca birçok oyuncu katıldı.

Berk Atan’ın başrolündeki Gönül Dağı’na sezonlar boyunca birçok oyuncu katıldı.

Geçtiğimiz hafta diziye üç oyuncunun katılacağı açıklanmış ama isimlerin netleşmediği paylaşılmıştı. Birsen Altuntaş bahsi geçen üç rolden ikisinin netleştiğini aktardı.

Çağla Özavcı ve Arzu Susantez kadroya dahil oldu.

Çağla Özavcı ve Arzu Susantez kadroya dahil oldu.

Çağla Özavcı Nazar’a, Aslı Susantez ise Nergis’e hayat verecek. Bülent Şakrak ve Emrah Kaman’ın rollerinin partnerleri olarak diziye girecekler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın