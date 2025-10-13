Survivor'daki Yasak Aşk İddiasının Ardından Efecan'dan İtiraf Gibi Açıklama: "Hayatımın En Büyük Hatası"
Survivor yarışmacıları arasında yaşanan yasak aşk iddiası geçtiğimiz sezon gündeme bomba gibi düşmüştü. Efecan Dianzenza'nın bir yarışmacıyla yasak aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada dolaşırken, eşi Duygu Çavdar'la tek celsede ve anında boşanması gündem olmuştu. Her ne kadar hayatına devam etti gibi görülse de Efecan, aylar sonra günah çıkardı. Instagram hesabı üzerinden art arda yaptığı paylaşımlarda 'Hayatımın en büyük hatasıydı' itirafında bulunan Efecan, eski eşi Duygu Çavdar'dan ve tüm sevenlerinden özür dileyerek terapi görmeye başladığını açıkladı.
Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, 16 yıllık ilişkileri ve 8 yıllık evliliklerini Survivor'daki yasak aşk iddialarının ardından noktalamıştı.
Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar'ın boşanmasının ardından bir daha bir araya gelmemişlerdi.
"Çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım, 16 yıllık ailemi dağıttım."
