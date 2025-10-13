onedio
Survivor'daki Yasak Aşk İddiasının Ardından Efecan'dan İtiraf Gibi Açıklama: "Hayatımın En Büyük Hatası"

Survivor'daki Yasak Aşk İddiasının Ardından Efecan'dan İtiraf Gibi Açıklama: "Hayatımın En Büyük Hatası"

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 23:00

Survivor yarışmacıları arasında yaşanan yasak aşk iddiası geçtiğimiz sezon gündeme bomba gibi düşmüştü. Efecan Dianzenza'nın bir yarışmacıyla yasak aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada dolaşırken, eşi Duygu Çavdar'la tek celsede ve anında boşanması gündem olmuştu. Her ne kadar hayatına devam etti gibi görülse de Efecan, aylar sonra günah çıkardı. Instagram hesabı üzerinden art arda yaptığı paylaşımlarda 'Hayatımın en büyük hatasıydı' itirafında bulunan Efecan, eski eşi Duygu Çavdar'dan ve tüm sevenlerinden özür dileyerek terapi görmeye başladığını açıkladı.

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, 16 yıllık ilişkileri ve 8 yıllık evliliklerini Survivor'daki yasak aşk iddialarının ardından noktalamıştı.

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar, 16 yıllık ilişkileri ve 8 yıllık evliliklerini Survivor'daki yasak aşk iddialarının ardından noktalamıştı.

Survivor'da yasak aşk yaşadığı iddia edilen Efecan'ın bir yarışmacıyla çıkan görüntülerinin ardından Duygu Çavdar Instagram hesabından, 'Konunun muhatabı ben değilim. Lütfen bana DM ya da yorum atmayın. Bir kızım var ve bu konuda konuşmayacağım. Kim bu konunun tarafıysa, onlara yazın. Beni ve kızımı olayın dışında tutun' açıklamasında bulunmuştu.

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar'ın boşanmasının ardından bir daha bir araya gelmemişlerdi.

Efecan Dianzenza ve Duygu Çavdar'ın boşanmasının ardından bir daha bir araya gelmemişlerdi.

Aylardır kendi hayatına devam ediyor gibi görünen Efecan Dianzenza'dan aldatma iddiaları ve boşanmanın ardından ilk açıklama geldi. Instagram hesabından art arda paylaşım yapan Efecan, ''Hayatımın en büyük hatasını yaptım.' dedi.

"Çok büyük bir pişmanlık yaşıyorum. Hayatımın en büyük hatasını yaptım, 16 yıllık ailemi dağıttım."

Merve Ersoy
Merve Ersoy
