Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un "Sadakat Kötü Sayılmaz" Diye Yaptığı Açıklamalar Eleştirildi

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarını kimseye kaptırmamaya devam ediyor. Cihan ve Alya'nın aşkını merak eden izleyici, Boran'ın hayatta olduğunu öğrenmesiyle küçük çaplı bir kriz yaşadı. Ancak asıl kriz, en başından beri Cihan'ın annesi Sadakat'ti.

Sadakat öyle kötülükler yapıyor ki akıl sır erdirmek mümkün bile değil. Ancak karaktere hayat veren Gonca Cilasun, karakterinin o kadar da kötü olmadığını açıklayarak Sadakat'i savundu. Bu büyük savunma izleyicinin bir miktar tepkisiyle karşılaştı.