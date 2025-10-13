onedio
Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun'un "Sadakat Kötü Sayılmaz" Diye Yaptığı Açıklamalar Eleştirildi

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 18:11

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarını kimseye kaptırmamaya devam ediyor. Cihan ve Alya'nın aşkını merak eden izleyici, Boran'ın hayatta olduğunu öğrenmesiyle küçük çaplı bir kriz yaşadı. Ancak asıl kriz, en başından beri Cihan'ın annesi Sadakat'ti. 

Sadakat öyle kötülükler yapıyor ki akıl sır erdirmek mümkün bile değil. Ancak karaktere hayat veren Gonca Cilasun, karakterinin o kadar da kötü olmadığını açıklayarak Sadakat'i savundu. Bu büyük savunma izleyicinin bir miktar tepkisiyle karşılaştı.

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz zirvede gördüğümüz Uzak Şehir, hemen her hafta yeni bir rekora doğru koşuyor.

Cihan ve Alya'yı birlikte izlemek isterken Sadakat'in kötülükleri karşısında şoke olup duruyoruz. Özellikle Alya'ya yaptıklarının haddi hesabı yokken karaktere hayat veren Gonca Cilasun'un açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Gonca Cilasun, Uzak Şehir'de canlandırdığı Sadakat için, "Sadakat’i kimsenin incitmesine izin veremem. Sadakat benim kızım” dedi.

Gonca Cilasun açıklamasında, “Sadakat o kadar da kötü sayılmaz. Evet, bazı şeyleri yanlış yapıyor olabilir ama kötü bir kadın değil. Çocukluğunun hikâyesine sahibim. Neler yaşadığını biliyorum.' ifadelerine yer verdi. Sadakat'in kötülüğünü eleştiren izleyici, bu açıklamaya da yorum yapmadan edemedi.

