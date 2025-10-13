Veliaht Dizisinde Kalbi Duran Hastaya Uygulanan Tedaviyi Gören Doktorlar Senaryo da Olsa Eleştirmeden Edemedi!

Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Veliaht dizisi yayın hayatına devam ederken bir sahne sosyal medyada gündeme geldi. Tıp dünyasına dair detaylara dizilerde de rastlayabiliyoruz. Hatta kimi diziler direkt hastane temalı oluyor. Hal böyle olunca gerçek doktorlar bu dizilere daha bi’ dikkat kesiliyor. Senaryoda yanlış bir şey yer alırsa dikkatlerinden kaçmıyor. Şimdiyse bir doktor Ercan Kesal’ın Veliaht dizisindeki sahnesini eleştirdi. Yanlış müdahale olduğuna dikkat çekti, aynı zamanda Ercan Kesal’ın da oyunculuğa başlamadan önce doktorluk bitirmiş olması dile getirildi. Gelin neler demişler birlikte bakalım!