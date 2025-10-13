Veliaht Dizisinde Kalbi Duran Hastaya Uygulanan Tedaviyi Gören Doktorlar Senaryo da Olsa Eleştirmeden Edemedi!
Show TV ekranlarında seyirciyle buluşan Veliaht dizisi yayın hayatına devam ederken bir sahne sosyal medyada gündeme geldi. Tıp dünyasına dair detaylara dizilerde de rastlayabiliyoruz. Hatta kimi diziler direkt hastane temalı oluyor. Hal böyle olunca gerçek doktorlar bu dizilere daha bi’ dikkat kesiliyor. Senaryoda yanlış bir şey yer alırsa dikkatlerinden kaçmıyor. Şimdiyse bir doktor Ercan Kesal’ın Veliaht dizisindeki sahnesini eleştirdi. Yanlış müdahale olduğuna dikkat çekti, aynı zamanda Ercan Kesal’ın da oyunculuğa başlamadan önce doktorluk bitirmiş olması dile getirildi. Gelin neler demişler birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın