Görenler İnanamadı: Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Dolgularını Eritince Değişimi Gündem Oldu

İlk önce TikTok’ta fenomen olan ardından da Kısmetse Olur yarışmasına katılan Aybüke Çangal son günlerde değişimiyle konuşuluyor. Boynuna şarkıcı Çakal’ı yazdırmasıyla ilk popüler olduğu dönemlerde epey dikkat çekmişti. Ardından ise dövmesini sildirmiş ve içerik üreticiliği yapmaya başlamıştı. Gelin detaylara ve değişime geçelim!