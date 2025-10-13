6 Şubat Depreminde 9 Gün Göçük Altında Bekleyen Depremzede Milyoner Yarışmasında Yaşadıklarını Anlattı
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz gün (12 Ekim Pazar) yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar arasında Emine Barutçu adlı kadın yaşadıklarıyla yürekleri dağladı. 6 Şubat 2023’te yaşanan depremde enkaz altından 9 gün sonra kurtarılan Barutçu, o zorlu günleri ve şimdi nasıl bir hayat sürdüğünü anlattı.
Tüm Türkiye olarak kayıplar yaşadığımız 6 Şubat depremi, en büyük yaralarımızdan oldu.
