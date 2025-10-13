onedio
6 Şubat Depreminde 9 Gün Göçük Altında Bekleyen Depremzede Milyoner Yarışmasında Yaşadıklarını Anlattı

13.10.2025 - 09:36

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz gün (12 Ekim Pazar) yeni bölümüyle ekranlardaydı. Yarışmacılar arasında Emine Barutçu adlı kadın yaşadıklarıyla yürekleri dağladı. 6 Şubat 2023’te yaşanan depremde enkaz altından 9 gün sonra kurtarılan Barutçu, o zorlu günleri ve şimdi nasıl bir hayat sürdüğünü anlattı.

İşte detaylar 👇

Tüm Türkiye olarak kayıplar yaşadığımız 6 Şubat depremi, en büyük yaralarımızdan oldu.

Emine Barutçu da yeni hayatına adapte olmaya çalıştığını ve sosyal medyadan içerikler ürettiğini ifade etti. Oktay Kaynarca, eşine desteğinden dolayı teşekkürlerini iletmeyi de es geçmedi. @akguleemine adlı Instagram hesabında kendisinin paylaşımlarına ulaşabilirsiniz.

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
