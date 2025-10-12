onedio
Uzak Şehir 33. Bölümde Duygusal Fragman: Ahmet Kaya Detayı Damga Vurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.10.2025 - 13:41

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni fragmanıyla yine gündemi salladı! 33. bölümün 3. tanıtımında Ahmet Kaya detayı izleyicileri duygulandırdı. Ünlü sanatçının “Şiire Gazele” şarkısının kullanıldığı sahneler sosyal medyada fırtına estirdi. Fragman kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı, izleyiciler “Tüylerimiz diken diken oldu!” yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, yayınlandığı her bölümle reyting listelerini altüst etmeye devam ediyor.

İzleyicilerinin heyecanla beklediği 33. bölümün üçüncü tanıtımı nihayet yayınlandı ve yine sosyal medyada gündem oldu.

Yeni fragmana damga vuran detay ise usta sanatçı Ahmet Kaya’nın “Şiire Gazele” adlı unutulmaz eseri oldu. Duygusal atmosferiyle dikkat çeken sahnelerde şarkının kullanılması, hem diziye hem fragmana ayrı bir anlam kattı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz X (Twitter) kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
