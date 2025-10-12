Uzak Şehir 33. Bölümde Duygusal Fragman: Ahmet Kaya Detayı Damga Vurdu!
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yeni fragmanıyla yine gündemi salladı! 33. bölümün 3. tanıtımında Ahmet Kaya detayı izleyicileri duygulandırdı. Ünlü sanatçının “Şiire Gazele” şarkısının kullanıldığı sahneler sosyal medyada fırtına estirdi. Fragman kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı, izleyiciler “Tüylerimiz diken diken oldu!” yorumlarıyla beğenilerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, yayınlandığı her bölümle reyting listelerini altüst etmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın