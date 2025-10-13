onedio
Zirve İstikrarı Rakiplerine Korku Yaşatıyor! 12 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.10.2025 - 10:10

12 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz akşam ekranlarda Teşkilat ve Çarpıntı dizilerinin yeni bölümleri varken bir de yeni rakipleri vardı. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı Sahtekarlar ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizilere ek olarak Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef yarışmalarının da yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Peki ya günün galibi kim oldu? Gelin birlikte görelim!

Teşkilat yeni sezon açılışı yaptığı haftadan bu yana birinciliğini korumayı başarıyor!

Rabia Soytürk ve Tolga Sarıtaş’ın başrolündeki dizi, rakiplerine asla zirvede şans tanımıyor. Bu hafta da tüm kategorilerde birinci oldu!

Total’de 7,27; AB’de 5,73; ABC1’de 7,18 şeklinde sonuçlar aldı. Teşkilat bir süre daha zirvede kalacak gibi görünüyor!

Sahtekarlar dizisi ilk bölümüyle efsane bir açılış yaptı.

Tüm kategorilerde ikinci sıraya yerleşti. Total’de 5,10; AB’de 4,44; ABC1’de 4,92 sonuç alarak Çarpıntı dizisinin önüne geçmiş oldu. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz ikilisi epey sevilmiş belli ki.

Çarpıntı ise Sahtekarlar dizisinin peşinden sıralamalarda yer aldı.

Total’de 4,04 ve ABC1’de 3,84 sonuçla üçüncü sıralara yerleşti. Ancak AB’de 2,93 sonuç alarak altıncı oldu. Bakalım reytinglerin yükselmesi için senaryoda nabız yükselten hareketlilikler olacak mı?

12 Ekim Pazar Total sonuçları 👇

12 Ekim Pazar AB sonuçları👇

12 Ekim Pazar ABC1 sonuçları 👇

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
