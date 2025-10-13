Zirve İstikrarı Rakiplerine Korku Yaşatıyor! 12 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı
12 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz akşam ekranlarda Teşkilat ve Çarpıntı dizilerinin yeni bölümleri varken bir de yeni rakipleri vardı. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı Sahtekarlar ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizilere ek olarak Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef yarışmalarının da yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Peki ya günün galibi kim oldu? Gelin birlikte görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teşkilat yeni sezon açılışı yaptığı haftadan bu yana birinciliğini korumayı başarıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sahtekarlar dizisi ilk bölümüyle efsane bir açılış yaptı.
Çarpıntı ise Sahtekarlar dizisinin peşinden sıralamalarda yer aldı.
12 Ekim Pazar Total sonuçları 👇
12 Ekim Pazar AB sonuçları👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
12 Ekim Pazar ABC1 sonuçları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın