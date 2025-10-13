Zirve İstikrarı Rakiplerine Korku Yaşatıyor! 12 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı

12 Ekim Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz akşam ekranlarda Teşkilat ve Çarpıntı dizilerinin yeni bölümleri varken bir de yeni rakipleri vardı. Hilal Altınbilek ve Burak Deniz’in başrolünde yer aldığı Sahtekarlar ilk bölümüyle ekranlara geldi. Dizilere ek olarak Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef yarışmalarının da yeni bölümleri izleyiciyle buluştu. Peki ya günün galibi kim oldu? Gelin birlikte görelim!