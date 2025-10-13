onedio
Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün’ün Evini Görenler İkiye Bölündü: Kitaplarla Tablolar Dile Düştü

Elif Sude Yenidoğan
13.10.2025 - 15:04

Yaprak Dökümü dizisinin hafızalara kazınan karakteri Ali Rıza Bey’e hayat veren Halil Ergün, evinin kapılarını Evrim Akın’a açtı. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı, Halil Ergün’ün bölümüyle Yaprak Dökümü hayranları tarafından epey ilgi gördü. Sosyal medyada da evden kareler paylaşıldı. Görenler ise ikiye bölündü. Kimi tablolar ve kitaplardan dolayı kalabalık bulurken kimisi ise “hayallerdeki ev” dedi. Gelin birlikte bakalım!

İşte programdan bir edit 👇

Halil Ergün’ün Ali Rıza Bey’i yaşatmaya devam ettiği de dile getirildi.

Kimilerimiz az eşyalı evler severken kimilerimiz eşyalarda hayat buluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

