Yaprak Dökümü’nün Ali Rıza Bey’i Halil Ergün’ün Evini Görenler İkiye Bölündü: Kitaplarla Tablolar Dile Düştü
Yaprak Dökümü dizisinin hafızalara kazınan karakteri Ali Rıza Bey’e hayat veren Halil Ergün, evinin kapılarını Evrim Akın’a açtı. Evrim Akın ile Ev Gezmesi programı, Halil Ergün’ün bölümüyle Yaprak Dökümü hayranları tarafından epey ilgi gördü. Sosyal medyada da evden kareler paylaşıldı. Görenler ise ikiye bölündü. Kimi tablolar ve kitaplardan dolayı kalabalık bulurken kimisi ise “hayallerdeki ev” dedi. Gelin birlikte bakalım!
Halil Ergün’ün Ali Rıza Bey’i yaşatmaya devam ettiği de dile getirildi.
