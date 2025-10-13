Gözümüz Cannes'da: Acunmedya MIPCOM’da Dünya Devleriyle Yan Yana!
Acunmedya Cannes’da düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM’da uluslararası başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'na katılan Acunmedya, fuara katılan Türk dizilerinin yanı sıra 22 ülkeye ihraç ettiği formatlarla dikkat çekiyor.
Acunmedya, MIPCOM'da dünya devleriyle yan yana geldi.
Acunmedya, MIPCOM fuarında büyük ilgi gören standında güçlü yapım kapasitesini ve zengin içerik portföyünü sergiliyor.
