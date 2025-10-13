onedio
Gözümüz Cannes'da: Acunmedya MIPCOM’da Dünya Devleriyle Yan Yana!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 21:53

Acunmedya Cannes’da düzenlenen dünyanın en prestijli televizyon fuarı MIPCOM’da uluslararası başarısını bir kez daha ortaya koyuyor. Cannes'da düzenlenen MIPCOM Fuarı'na katılan Acunmedya, fuara katılan Türk dizilerinin yanı sıra 22 ülkeye ihraç ettiği formatlarla dikkat çekiyor.

Uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne seren Acunmedya, Cannes'da düzenlenen MIPCOM'da dünya devleriyle bir araya geldi. Türk dizilerinin de tanıtıldığı fuarda Acunmedya 22 ülkeye ihraç ettiği formatlarla dikkat çekti.

Acunmedya, MIPCOM fuarında büyük ilgi gören standında güçlü yapım kapasitesini ve zengin içerik portföyünü sergiliyor.

Exatlon, Darts Party, Survivor, MasterChef, O Ses, La Isla gibi programları, Dominik Cumhuriyeti’ndeki dünyanın en büyük ve en geniş çekim alanına sahip açık hava stüdyoları ACM Production Hub’da üreterek yüksek prodüksiyon gücüyle öne çıkan Acunmedya, içeriklerini ABD, Almanya, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Hollanda, Çekya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan gibi ülkelerle dünya pazarına sunuyor.

