Dünyada Bir İlki Gerçekleştirmişti: 44 Yıllık Kanal, 31 Aralık 2025'te Kapanıyor!
Dünyanın 24 saat kesintisiz müzik yayını yapan kanalı MTV, ekran macerasının sonuna geldi. 1981'de ABD'de yayın hayatına başlayan MTV, pop videoları yayınlayarak izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmış ve ekran yolculuğuna 44 yıldır devam ediyordu. Ancak, Paramount Global; MTV Music, MTV 80'ler, MTV 90'lar, Club MTV ve MTV Live kanallarının 31 Aralık'tan sonra yayınlarını durduracağını açıkladı.
981'de ABD'de yayın hayatına başlayan MTV, 24 saat kesintisiz müzik yayını yapan ilk kanal olma özelliğini elinde bulunduruyordu.
44 yıldır yayın hayatına devam eden MTV ekranlara veda ediyor.
