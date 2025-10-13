onedio
Dünyada Bir İlki Gerçekleştirmişti: 44 Yıllık Kanal, 31 Aralık 2025'te Kapanıyor!

Dünyada Bir İlki Gerçekleştirmişti: 44 Yıllık Kanal, 31 Aralık 2025'te Kapanıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 18:53

Dünyanın 24 saat kesintisiz müzik yayını yapan kanalı MTV, ekran macerasının sonuna geldi. 1981'de ABD'de yayın hayatına başlayan MTV, pop videoları yayınlayarak izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmış ve ekran yolculuğuna 44 yıldır devam ediyordu. Ancak, Paramount Global; MTV Music, MTV 80'ler, MTV 90'lar, Club MTV ve MTV Live kanallarının 31 Aralık'tan sonra yayınlarını durduracağını açıkladı.

981'de ABD'de yayın hayatına başlayan MTV, 24 saat kesintisiz müzik yayını yapan ilk kanal olma özelliğini elinde bulunduruyordu.

44 yıl kesintisiz yayın yapan MTV Music, MTV 80'ler, MTV 90'lar, Club MTV ve MTV Live kanallarıyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Paramount Global; MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ve MTV Live kanallarının 31 Aralık 2025'te yayın hayatına son verileceğini duyurdu.

44 yıldır yayın hayatına devam eden MTV ekranlara veda ediyor.

MTV kanalları önce İngiltere ve İrlanda'da yayın hayatına son verecek. Daha sonra Fransa, Almanya, Avusturya, Polonya, Macaristan, Avustralya ve Brezilya’da kanallar kapanacak. MTV'nin ana şirketi Paramount'un sözcüsü konu hakkında yorum yapmayı reddederken kararın, bu yıl Skydance Media ile birleşen Paramount Global’in agresif maliyet düşürme önlemlerinin bir parçası olarak alındığı öğrenildi.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
