Kenan İmirzalıoğlu'nun Yaptırdığı Estetikler Göze Batmıştı: ABİ Dizisinde Canlandıracağı Yaş Ortaya Çıktı!
Atv ekranlarında yayınlanacak ABİ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle gündem olmuştu. Botoksları dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisindeki rolü için gençleşmeye çalıştığı iddia edildi. Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde gerçek hayattaki yaşından 15 yaş daha genç bir karakteri canlandıracağını açıkladı.
Kaynak: Gel Konuşalım / Mehmet Üstündağ
ABİ dizisinde Doğan karakterine hayat verecek ve Afra Saraçoğlu ile partner olacak Kenan İmirzalıoğlu, yaptırdığı estetik işlemlerle gündem oldu.
Mehmet Üstündağ'ın açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:
