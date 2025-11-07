onedio
Kenan İmirzalıoğlu'nun Yaptırdığı Estetikler Göze Batmıştı: ABİ Dizisinde Canlandıracağı Yaş Ortaya Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2025 - 08:38

Atv ekranlarında yayınlanacak ABİ dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde yüzüne yaptırdığı estetik işlemlerle gündem olmuştu. Botoksları dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisindeki rolü için gençleşmeye çalıştığı iddia edildi. Gel Konuşalım'a konuk olan Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde gerçek hayattaki yaşından 15 yaş daha genç bir karakteri canlandıracağını açıkladı.

Kaynak: Gel Konuşalım / Mehmet Üstündağ

ABİ dizisinde Doğan karakterine hayat verecek ve Afra Saraçoğlu ile partner olacak Kenan İmirzalıoğlu, yaptırdığı estetik işlemlerle gündem oldu.

Botoks yaptırdığı gözlerden kaçmayan Kenan İmirzalıoğlu'nun bu hamleyi daha genç görünmek için yaptığına dair iddialar konuşulmaya başlanmıştı. Neden estetik yaptırdığına dair detaylar ortaya çıktı!

TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde 35 yaşında bir doktoru canlandıracağını açıkladı! Şimdilerde 51 yaşında olan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı Doğan karakteri için 35 yaşında görünmeyi amaçladığı ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu ise dizide ondan 10 yaş genç bir avukat olacakmış. Hatta daha önce yalanlansa da iki karakter arasında aşk yaşanacağı da iddialar arasında.

Mehmet Üstündağ'ın açıklamalarını buradan dinleyebilirsiniz:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
