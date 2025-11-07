Kenan İmirzalıoğlu'nun Yaptırdığı Estetikler Göze Batmıştı: ABİ Dizisinde Canlandıracağı Yaş Ortaya Çıktı!

Botoks yaptırdığı gözlerden kaçmayan Kenan İmirzalıoğlu'nun bu hamleyi daha genç görünmek için yaptığına dair iddialar konuşulmaya başlanmıştı. Neden estetik yaptırdığına dair detaylar ortaya çıktı!

TV8 ekranlarında Gel Konuşalım'a konuk olan gazeteci Mehmet Üstündağ, Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinde 35 yaşında bir doktoru canlandıracağını açıkladı! Şimdilerde 51 yaşında olan Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandıracağı Doğan karakteri için 35 yaşında görünmeyi amaçladığı ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu ise dizide ondan 10 yaş genç bir avukat olacakmış. Hatta daha önce yalanlansa da iki karakter arasında aşk yaşanacağı da iddialar arasında.