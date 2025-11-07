onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Herkese Yeni Partner: Sıla Türkoğlu'nun Ayrıldığı Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Çimen İçin Ünlü Oyuncu Geliyor!

Herkese Yeni Partner: Sıla Türkoğlu'nun Ayrıldığı Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Çimen İçin Ünlü Oyuncu Geliyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.11.2025 - 12:19

Ekranların sansasyonel dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 4 oyuncunun ayrılacağı netleşmişti. Hatta Oda TV'den Sina Koloğlu, ayrılacak oyuncu sayısının 6 olduğunu iddia etmişti. Henüz diğer iki isim belli olmasa da Instagram'da Nedim Hançer diziye dahil olacak oyuncularla ilgili önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre kadroya katılan isimlerden biri, Çimen'e partner olacak!

Kaynak: Nedim Hançer

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor.

Diziye dahil olacak isimler olarak da Birsen Altuntaş,  Seray Kaya, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan'ı açıklamıştı. Ancak kadroya katılacak isimlerle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Kadroya dahil olacak Yalçın Hafızoğlu'nun Çimen'e partner olarak geleceği iddia edildi!

Kadroya dahil olacak Yalçın Hafızoğlu'nun Çimen'e partner olarak geleceği iddia edildi!

İddialara göre Kızılcık Şerbeti'nin hikayesi değişecek ve gelişecek. Diziden ayrılan oyunculardan sonra kadroyu güçlendirme çabası daha çok yeni partnerler üzerinden ilerleyecek. Yalçın Hafızoğlu Emir karakterine hayat verecek ve dizide Çimen'in partneri olacak!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın