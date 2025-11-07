Herkese Yeni Partner: Sıla Türkoğlu'nun Ayrıldığı Kızılcık Şerbeti Kadrosuna Çimen İçin Ünlü Oyuncu Geliyor!
Ekranların sansasyonel dizisi Kızılcık Şerbeti'nden 4 oyuncunun ayrılacağı netleşmişti. Hatta Oda TV'den Sina Koloğlu, ayrılacak oyuncu sayısının 6 olduğunu iddia etmişti. Henüz diğer iki isim belli olmasa da Instagram'da Nedim Hançer diziye dahil olacak oyuncularla ilgili önemli bir iddiada bulundu. İddiaya göre kadroya katılan isimlerden biri, Çimen'e partner olacak!
Kaynak: Nedim Hançer
Kızılcık Şerbeti'nde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor.
Kadroya dahil olacak Yalçın Hafızoğlu'nun Çimen'e partner olarak geleceği iddia edildi!
