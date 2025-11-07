Maçlar Dizileri Tahtından Etti: 6 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu
6 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Halef ve Veliaht’ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği günde Fenerbahçe ve Samsunspor’un da karşılaşmaları vardı. Her maç günü olduğu gibi dün de Türkiye, dizileri değil maçları takip etti. Peki ya 6 Kasım Perşembe’nin reyting birincisi kim oldu? Gelin detaylara geçelim…
Fenerbahçe ve Viktoria Plzen karşılaşması adeta soluksuz izlendi!
Total grubunun ikincisi ise Halef: Köklerin Çağrısı oldu.
Total grubunun üçüncüsü ise Samsunspor ve Hamrun karşılaşması oldu.
İşte 6 Kasım Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 6 Kasım Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 6 Kasım Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇
