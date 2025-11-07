onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Maçlar Dizileri Tahtından Etti: 6 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Maçlar Dizileri Tahtından Etti: 6 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.11.2025 - 13:24

6 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Halef ve Veliaht’ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği günde Fenerbahçe ve Samsunspor’un da karşılaşmaları vardı. Her maç günü olduğu gibi dün de Türkiye, dizileri değil maçları takip etti. Peki ya 6 Kasım Perşembe’nin reyting birincisi kim oldu? Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe ve Viktoria Plzen karşılaşması adeta soluksuz izlendi!

Fenerbahçe ve Viktoria Plzen karşılaşması adeta soluksuz izlendi!

Fenerbahçe ve Viktoria Plzen maçı Total, AB ve ABC1’de zirveye yerleşti. Hal böyle olunca diziler sıralama düştü.

Total grubunun ikincisi ise Halef: Köklerin Çağrısı oldu.

Total grubunun ikincisi ise Halef: Köklerin Çağrısı oldu.

Uzak Şehir’den sonra yeni aşiret dizimiz Halef, her hafta reyting sıralamalarında üstlerde yer almayı başarıyor. Total’in yanı sıra ABC1’de de ikinci sıradaydı. Ancak AB grubunda dördüncü sırada yer aldı.

Total grubunun üçüncüsü ise Samsunspor ve Hamrun karşılaşması oldu.

Total grubunun üçüncüsü ise Samsunspor ve Hamrun karşılaşması oldu.

Maç AB grubunda da ikinci olarak yer aldı. ABC1’de ise üçüncüydü. 

Tablo böyleyken gözlerinizin Veliaht’ı aradığını biliyoruz. Veliaht dizisi dün maçlarla sarsıldı. Total grubunda yedinci, AB’de üçüncü, ABC1’de ise dördüncü oldu.

İşte 6 Kasım Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 6 Kasım Perşembe Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 6 Kasım Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 6 Kasım Perşembe AB Reyting Sonuçları 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte 6 Kasım Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

İşte 6 Kasım Perşembe ABC1 Reyting Sonuçları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın