Maçlar Dizileri Tahtından Etti: 6 Kasım Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

6 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları belli oldu. Halef ve Veliaht’ın yeni bölümleriyle ekrana geldiği günde Fenerbahçe ve Samsunspor’un da karşılaşmaları vardı. Her maç günü olduğu gibi dün de Türkiye, dizileri değil maçları takip etti. Peki ya 6 Kasım Perşembe’nin reyting birincisi kim oldu? Gelin detaylara geçelim…