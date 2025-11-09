Gönül Dağı Zirveyi Kaybetti Ama Yeni Sezon Dizisi Fena Düştü: 8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.
Ekranların dizi sayısı açısından en boş günlerinden biri olan cumartesi akşamları, yeni sezonun üç iddialı dizisinin o günü seçmesiyle dolup taşmıştı. Güller ve Günahlar, Ben Leman, Aynadaki Yabancı ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı akşam, yeni dizilerden biri Gönül Dağı'nı reyting tahtından ederken iddialı olanlardan bir diğeri ise büyük düşüş yaşadı.
8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?
Gelin inceleyelim...
8 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
