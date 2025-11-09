onedio
Haberler
TV
Gönül Dağı Zirveyi Kaybetti Ama Yeni Sezon Dizisi Fena Düştü: 8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Gönül Dağı Zirveyi Kaybetti Ama Yeni Sezon Dizisi Fena Düştü: 8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.11.2025 - 11:56

8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Ekranların dizi sayısı açısından en boş günlerinden biri olan cumartesi akşamları, yeni sezonun üç iddialı dizisinin o günü seçmesiyle dolup taşmıştı. Güller ve Günahlar, Ben Leman, Aynadaki Yabancı ve Gönül Dağı'nın yayınlandığı akşam, yeni dizilerden biri Gönül Dağı'nı reyting tahtından ederken iddialı olanlardan bir diğeri ise büyük düşüş yaşadı.

8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Ne Oldu?

 Gelin inceleyelim...

8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Belli Oldu.

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman, Aynadaki Yabancı dizilerinin yayınlandığı cumartesi akşamları Gönül Dağı uzun süredir süren hükmünü yitirdi. Reyting zirvesini Güller ve Günahlar dizisi kaptı ve üç kategoride de zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. 

Ben Leman geçtiğimiz haftaya oranla büyük bir düşüş yaşarken, Gönül Dağı her kategoride ikinci sırada yer almayı başardı. Aynadaki Yabancı ise düşüşünü sürdürdü.

8 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları

8 Kasım Cumartesi Total, AB ve ABC1 Reyting Sonuçları

8 Kasım Reyting Sonuçları

TOTAL

1) Güller ve Günahlar 7,59

2) Gönül Dağı 6,38

6) Ben Leman 2,87

9) Aynadaki Yabancı 2,51

AB

1) Güller ve Günahlar 6,14

2) Gönül Dağı 4,01

4) Ben Leman 3,86

12) Aynadaki Yabancı 1,78

ABC1

1) Güller ve Günahlar 7,85

2) Gönül Dağı 5,79

5) Ben Leman 3,17

14) Aynadaki Yabancı 1,84

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
