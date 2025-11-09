Gönül Dağı Zirveyi Kaybetti Ama Yeni Sezon Dizisi Fena Düştü: 8 Kasım Cumartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman, Aynadaki Yabancı dizilerinin yayınlandığı cumartesi akşamları Gönül Dağı uzun süredir süren hükmünü yitirdi. Reyting zirvesini Güller ve Günahlar dizisi kaptı ve üç kategoride de zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

Ben Leman geçtiğimiz haftaya oranla büyük bir düşüş yaşarken, Gönül Dağı her kategoride ikinci sırada yer almayı başardı. Aynadaki Yabancı ise düşüşünü sürdürdü.