O İsim Yarışmaya Veda Etti: MasterChef'te Bu Hafta (8 Kasım Cumartesi) Kim Elendi?
MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Bugün (8 Kasım Cumartesi) yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef’te eleme gerçekleşti. Peki ya MasterChef’ten elenen yarışmacı kim? İşte detaylar…
TV8’in sevilen yarışması MasterChef eleme günleriyle heyecanı yükseltiyor.
Bugün MasterChef’e veda eden yarışmacı Çağlar oldu.
