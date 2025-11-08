onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
O İsim Yarışmaya Veda Etti: MasterChef'te Bu Hafta (8 Kasım Cumartesi) Kim Elendi?

O İsim Yarışmaya Veda Etti: MasterChef'te Bu Hafta (8 Kasım Cumartesi) Kim Elendi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.11.2025 - 00:18

MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Bugün (8 Kasım Cumartesi) yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef’te eleme gerçekleşti. Peki ya MasterChef’ten elenen yarışmacı kim? İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TV8’in sevilen yarışması MasterChef eleme günleriyle heyecanı yükseltiyor.

TV8’in sevilen yarışması MasterChef eleme günleriyle heyecanı yükseltiyor.

Yarışmacılar ellerinden gelenin en iyisi yaparak kadroda kalmak için mücadele veriyor. Ancak her yarışmada olduğu gibi MasterChef’te de nabızlar eleme geceleriyle yükseliyor.

Bugün MasterChef’e veda eden yarışmacı Çağlar oldu.

Bugün MasterChef’e veda eden yarışmacı Çağlar oldu.

Gecenin eleme adayları Gizem, Çağlar, Furkan, Muratcan, Sümeyye, Onur ve Sezer’di. MasterChef 2026 kadrosunda Çağlar artık olmayacak. Sezon başından bu yana sevilen isimlerden biriydi kendisi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın