onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Reyting Uzmanı, Dizilerin Reyting Düşüş Nedenlerini ve Yaşlara Göre En Çok İzlenen Dizileri Açıkladı

Reyting Uzmanı, Dizilerin Reyting Düşüş Nedenlerini ve Yaşlara Göre En Çok İzlenen Dizileri Açıkladı

Reyting Sonuçları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.11.2025 - 18:09

Geçtiğimiz hafta dizilerin reyting sonuçlarında düşüş meydana geldi. Severek izlediğimiz Uzak Şehir, Taşacak Bu Deniz, Halef, Ben Leman, Kızılcık Şerbeti, Teşkilat gibi 25 dizinin aldığı reyting izleyiciler için büyük merak unsuru olmaya devam ediyor. Reytingi düşük giden diziler için 3 final kararının alındığı haftada, reyting uzmanı dizilerin düşen reytingleri hakkında açıklama yaptı. Reyting uzmanı ayrıca yaşlara göre en çok izlenen dizileri açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2-8 Kasım 2025 haftasında pek çok dizi reyting sonuçlarında düşüş yaşadı.

2-8 Kasım 2025 haftasında pek çok dizi reyting sonuçlarında düşüş yaşadı.

Özellikle çarşamba akşamı yayınlanan Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan, Ben Onun Annesiyim ve perşembe akşamı yayınlanan Veliaht, Halef ve Kim Milyoner Olmak İster'deki düşüşün nedenini reyting uzmanı açıkladı. 

Ayrıca geçtiğimiz hafta TRT 1, Kanal D'yi yeniden geçerek en çok izlenen kanal oldu.

Dizilerin yaşadığı reytinglerdeki düşüşün sebebi Avrupa Ligi maçları.

Dizilerin yaşadığı reytinglerdeki düşüşün sebebi Avrupa Ligi maçları.

Reyting uzmanının açıklamasına göre çarşamba dizileri kısmen, perşembe dizileri tamamen Avrupa Ligi maçlarından etkilendi. Cuma günü başlayan ara tatil de reytingleri etkilemiş görünüyor. İlk iki günü olumlu görünmekle birlikte önümüzdeki hafta sonuçları daha doğru değerlendirebileceğiz.

Yaşlara göre en çok izlenen diziler belli oldu.

Yaşlara göre en çok izlenen diziler belli oldu.

5-11 yaş: Uzak Şehir & Taşacak Bu Deniz & Sahipsizler

12-19 yaş: Uzak Şehir& Taşacak Bu Deniz & Halef

20-34 yaş: Uzak Şehir & Taşacak Bu Deniz & Eşref Rüya

35-44 yaş: Uzak Şehir& Taşacak Bu Deniz & Eşref Rüya

45+ yaş: Uzak Şehir & Taşacak Bu Deniz & Teşkilat

55+ yaş: Uzak Şehir & GüllerGünahlar & Teşkilat

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın