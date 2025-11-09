Reyting Uzmanı, Dizilerin Reyting Düşüş Nedenlerini ve Yaşlara Göre En Çok İzlenen Dizileri Açıkladı

Özellikle çarşamba akşamı yayınlanan Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan, Ben Onun Annesiyim ve perşembe akşamı yayınlanan Veliaht, Halef ve Kim Milyoner Olmak İster'deki düşüşün nedenini reyting uzmanı açıkladı.

Ayrıca geçtiğimiz hafta TRT 1, Kanal D'yi yeniden geçerek en çok izlenen kanal oldu.