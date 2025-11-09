onedio
Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar

Merve Ersoy
Merve Ersoy
09.11.2025 - 19:00

Kahkaha ihtiyacımızı sık sık gideren X camiası bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan goygoyseverler, televizyon dünyasını da bir kez daha mizahlarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan X kullanıcıları, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.

Bol kahkahalar! 😅

Saçları aynı olmuş 😅

twitter.com

Zaten olayı bu değil mi overthinklemenin?

twitter.com

Üzmeyin Orhan'ımızı

twitter.com

Bizimkiler de aynı

twitter.com

Ama başarıyor da?

twitter.com
Ben haklı buldum.

twitter.com

Sıfır düşünceyle tertemiz izlenir

twitter.com

Artık Alya'nın bir uzantısı gibi olduğundan topuklusu olmadan düşünemiyoruz.

twitter.com

Kim evlenmez ki...

twitter.com

Ne tatlı ailesi vardı Nesli'nin niye öyle diyorsunuz?

Gerçekten budur:

Darmadağın hayat bitiyoooorrr

Ahahahah lavaboya gitmem gerekiyor 😂

twitter.com

Çay çok içmeyin yine de

twitter.com

😂

twitter.com
En azından iki hane gördü

twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

twitter.com

