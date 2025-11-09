Televizyon Dünyasıyla İlgili Attıkları Komik Tweetlerle Hafta Boyunca Güldüren Kullanıcılar
Kahkaha ihtiyacımızı sık sık gideren X camiası bu hafta yine formundaydı! Her konuda söyleyecek bir çift sözü olan goygoyseverler, televizyon dünyasını da bir kez daha mizahlarına alet ettiler. Dizilerden programlara hemen her konuda kahkahaya boğan X kullanıcıları, bakalım bu hafta bizi hangi sözleri ya da tespitleriyle güldürmüşler.
Bol kahkahalar! 😅
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saçları aynı olmuş 😅
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaten olayı bu değil mi overthinklemenin?
Üzmeyin Orhan'ımızı
Bizimkiler de aynı
Ama başarıyor da?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ben haklı buldum.
Sıfır düşünceyle tertemiz izlenir
Artık Alya'nın bir uzantısı gibi olduğundan topuklusu olmadan düşünemiyoruz.
Kim evlenmez ki...
Ne tatlı ailesi vardı Nesli'nin niye öyle diyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gerçekten budur:
Darmadağın hayat bitiyoooorrr
Ahahahah lavaboya gitmem gerekiyor 😂
Çay çok içmeyin yine de
😂
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En azından iki hane gördü
Haftaya görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın