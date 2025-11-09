14 Yaş Fark Eleştirilmişti! Kerem Bürsin, Partneri Lizge Cömert'le Kendisine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi
Özellikle son iki sezon televizyon ekranlarında yer alan dizilerde, partnerler arasındaki yaş farkı sık sık gündem oluyor ve eleştiriliyor. Çarpıntı dizisinin başrolleri Kerem Bürsin ve Lizge Cömert de bu eleştirilerden nasibini almıştı. 38 yaşındaki Kerem Bürsin, Lizge Cömert'le arasındaki 14 yaş fark eleştirilince sessizliğini bozdu. Birsen Altuntaş'a konuşan Bürsin, 'Yaş mevzusuna neden bu kadar takıldığımızı hiç anlamıyorum...' dedi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dizilerde son dönemde en çok tartışılan konulardan biri başroller arasındaki yaş farkı.
Kerem Bürsin, Lizge Cömert'le arasındaki 14 yaş fark için gelen eleştirilere yanıt verdi:
