14 Yaş Fark Eleştirilmişti! Kerem Bürsin, Partneri Lizge Cömert'le Kendisine Gelen Eleştirilere Cevap Verdi

Merve Ersoy
09.11.2025 - 20:13

Özellikle son iki sezon televizyon ekranlarında yer alan dizilerde, partnerler arasındaki yaş farkı sık sık gündem oluyor ve eleştiriliyor. Çarpıntı dizisinin başrolleri Kerem Bürsin ve Lizge Cömert de bu eleştirilerden nasibini almıştı. 38 yaşındaki Kerem Bürsin, Lizge Cömert'le arasındaki 14 yaş fark eleştirilince sessizliğini bozdu. Birsen Altuntaş'a konuşan Bürsin, 'Yaş mevzusuna neden bu kadar takıldığımızı hiç anlamıyorum...' dedi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Dizilerde son dönemde en çok tartışılan konulardan biri başroller arasındaki yaş farkı.

Neredeyse tüm dizilerde erkek ve kadın başroller arasındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine oturdu. Sezon başında o diziler arasında Çarpıntı da yer aldı. 38 yaşındaki Kerem Bürsin'in 24 yaşındaki Lizge Cömert'le partner olması izleyiciler tarafından eleştirilmişti.

Kerem Bürsin, Lizge Cömert'le arasındaki 14 yaş fark için gelen eleştirilere yanıt verdi:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
