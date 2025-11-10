Kenan İmirzalıoğlu’nun Dizisi A.B.İ Sete Çıktı: Son Dakika Kadroya Bir İsim Daha Katıldı!
ATV’de yayınlanacağı duyurulan A.B.İ dizisi merakla beklenen projelerden. Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir dizide yer alacak olması hayranların heyecanını yükseltiyor. Yakın zamanda sete çıkan diziye dair Birsen Altuntaş yeni bir gelişmeyi aktardı. Kan Çiçekleri dizisinde yer alan bir isim şimdi A.B.İ dizisinin kadrosunda. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kenan İmirzalıoğlu’na dizide Afra Saraçoğlu eşlik edecek.
Şimdiyse Mert Demirci kadroya dahil oldu.
