Kenan İmirzalıoğlu'nun Dizisi A.B.İ Sete Çıktı: Son Dakika Kadroya Bir İsim Daha Katıldı!

Kenan İmirzalıoğlu’nun Dizisi A.B.İ Sete Çıktı: Son Dakika Kadroya Bir İsim Daha Katıldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.11.2025 - 08:50

ATV’de yayınlanacağı duyurulan A.B.İ dizisi merakla beklenen projelerden. Kenan İmirzalıoğlu’nun yıllar sonra bir dizide yer alacak olması hayranların heyecanını yükseltiyor. Yakın zamanda sete çıkan diziye dair Birsen Altuntaş yeni bir gelişmeyi aktardı. Kan Çiçekleri dizisinde yer alan bir isim şimdi A.B.İ dizisinin kadrosunda. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kenan İmirzalıoğlu'na dizide Afra Saraçoğlu eşlik edecek.

Kenan İmirzalıoğlu’na dizide Afra Saraçoğlu eşlik edecek.

İkili için başlangıçta bir aşk hikayesi yok ancak Birsen Altuntaş, ilerleyen bölümlerle birlikte bir aşkın da doğacağını aktarmıştı. Dizi geçtiğimiz günlerde sete çıktı ve ilk olarak Kenan İmirzalıoğlu’nun sahneleriyle başlandı.

Şimdiyse Mert Demirci kadroya dahil oldu.

Şimdiyse Mert Demirci kadroya dahil oldu.

Mert Demirci, Hancıoğlu ailesinin damadı Sefa olarak izleyici karşısına çıkacak. Kendisi en son Kan Çiçekleri’nde rol almıştı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
