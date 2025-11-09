onedio
Feride Annesi Sumru Yavrucuk'u Ziyaret Eden Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun Son Hali!

Lila Ceylan
09.11.2025 - 20:30

Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can'ı canlandıran Ozan Uğurlu'nun son hali ortaya çıktı! Mıstık, Feride annesini ziyaret etti. Sosyal medya buram buram nostalji koktu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2004-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan efsane dizi Yabancı Damat'ı hatırlarsınız! Unutana aşk olsun zaten...

Efsane kadrosuyla o dönem milyonları ayağa kaldıran Yabancı Damat, buram buram huzur kokan bir aile dizisiydi. Bu yüzden de bitişinin üzerinden koskoca 18 sene geçse de bugüne dek hep tekrarlarıyla yeniden izlendi.

Niko'sunu ayrı Nazlı'sını Feride Anne'sini, Kahraman Baba'sını, Memik Dede'sini, Ökkeş Efendi'yi, Nazire'sini Ruşen'ini ayrı konuştuğumuz dizinin çocuk oyuncusu da Mustafa Can, nam-ı diğer Mıstık'tı. 

O zamanların dikkat çeken çocuk oyuncularından biri olmayı başaran, Mustafa Can'ı canlandıran Ozan Uğurlu epey dikkat çekmişti.

Şimdilerde koca bir adam olarak karşımıza çıkan Ozan Uğurlu, Feride annesini eşi Melike ile beraber ziyarete gitti.

Oyunculuk kariyerine devam etmeyen fakat evlenen Ozan Uğurlu'nun vefası övgü toplarken son hali de şaşırttı!

Zaman su gibi akıp geçiyor valla, evin küçük çocuğu Mıstık'a bakın hele!

İçeriği yapay zekadan dinlemek isterseniz;

