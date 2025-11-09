Feride Annesi Sumru Yavrucuk'u Ziyaret Eden Yabancı Damat'ın Mustafa Can'ı Ozan Uğurlu'nun Son Hali!
Bir döneme damgasını vuran Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can'ı canlandıran Ozan Uğurlu'nun son hali ortaya çıktı! Mıstık, Feride annesini ziyaret etti. Sosyal medya buram buram nostalji koktu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
2004-2007 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan efsane dizi Yabancı Damat'ı hatırlarsınız! Unutana aşk olsun zaten...
Şimdilerde koca bir adam olarak karşımıza çıkan Ozan Uğurlu, Feride annesini eşi Melike ile beraber ziyarete gitti.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
