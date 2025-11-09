onedio
Terk Edildi: Eski Eşleriyle İlgili Açıklamaları Yüzünden Veto Yiyen Mehmet Ali Erbil Canlı Yayında Yalvardı!

Terk Edildi: Eski Eşleriyle İlgili Açıklamaları Yüzünden Veto Yiyen Mehmet Ali Erbil Canlı Yayında Yalvardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
09.11.2025 - 17:44

Geçtiğimiz günlerde eski eşlerinden biriyle ilgili yaşadığı pişmanlığı dile getiren Mehmet Ali Erbil'in, 2.5 ay önce evlendiği 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan tarafından terk edildiği iddia edilmişti. 

İddialar doğru çıktı! Mali, canlı yayında Gülseren'e yalvardı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos'ta kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la, ömründe altıncı kez olmak üzere dünyaevine girmişti.

Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos'ta kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la, ömründe altıncı kez olmak üzere dünyaevine girmişti.

Başından bu yana yaş farkı sebebiyle tepki çeken aşk, Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan arasındaki toksiklik bir an olsun durulmayınca iyice dillere düşmüştü. 

Birkaç ay önce bir daha asla barışmamak üzere, oldukça çirkin bir şekilde ayrıldığına şahitlik ettiğimiz Mali ve Gülseren, aniden evlenmeye karar verdiğini açıklamış, aile arasında denilebilecek, sade bir düğünle altıncı kez evlenmişti. 

Geçtiğimiz gün verdiği röportajda söylediği sözler ise evliliğinin sarsılmasına sebep oldu...

Mehmet Ali Erbil, eski eşleri hakkında birtakım açıklamalarda bulundu röportajı sırasında, 'Bir eski eşime çok haksızlık ettim, keşke onu bırakmasaydım' ifadelerini kullanmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Röportajın ardından Mali'nin 2.5 aylık eşi Gülseren Ceylan tarafından terk edildiği iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
