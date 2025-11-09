Terk Edildi: Eski Eşleriyle İlgili Açıklamaları Yüzünden Veto Yiyen Mehmet Ali Erbil Canlı Yayında Yalvardı!
Geçtiğimiz günlerde eski eşlerinden biriyle ilgili yaşadığı pişmanlığı dile getiren Mehmet Ali Erbil'in, 2.5 ay önce evlendiği 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan tarafından terk edildiği iddia edilmişti.
İddialar doğru çıktı! Mali, canlı yayında Gülseren'e yalvardı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Mehmet Ali Erbil, 28 Ağustos'ta kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la, ömründe altıncı kez olmak üzere dünyaevine girmişti.
Röportajın ardından Mali'nin 2.5 aylık eşi Gülseren Ceylan tarafından terk edildiği iddia edilmişti. İddialar doğru çıktı!
