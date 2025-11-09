Terk Edildi: Eski Eşleriyle İlgili Açıklamaları Yüzünden Veto Yiyen Mehmet Ali Erbil Canlı Yayında Yalvardı!

Başından bu yana yaş farkı sebebiyle tepki çeken aşk, Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan arasındaki toksiklik bir an olsun durulmayınca iyice dillere düşmüştü.

Birkaç ay önce bir daha asla barışmamak üzere, oldukça çirkin bir şekilde ayrıldığına şahitlik ettiğimiz Mali ve Gülseren, aniden evlenmeye karar verdiğini açıklamış, aile arasında denilebilecek, sade bir düğünle altıncı kez evlenmişti.

Geçtiğimiz gün verdiği röportajda söylediği sözler ise evliliğinin sarsılmasına sebep oldu...

Mehmet Ali Erbil, eski eşleri hakkında birtakım açıklamalarda bulundu röportajı sırasında, 'Bir eski eşime çok haksızlık ettim, keşke onu bırakmasaydım' ifadelerini kullanmıştı.