Eksik Kalsa Olmazdı: Ebru Gündeş'in Koridor Akımına Katılan Arzu Sabancı Beklentiyi Karşılayamadı!

Eksik Kalsa Olmazdı: Ebru Gündeş'in Koridor Akımına Katılan Arzu Sabancı Beklentiyi Karşılayamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2025 - 23:38

'Gönlümün Efendisi' şarkısını otel koridorunda söyleyen Ebru Gündeş, akım başlatmıştı. Akıma sürpriz bir isim katıldı, gelin görün ki beklentiyi karşılayamadı!

Birkaç gün önce magazin manşetlerine Ebru Gündeş'in "Gönlümün Efendisi" performansı damga vurmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Birkaç gün önce magazin manşetlerine Ebru Gündeş'in "Gönlümün Efendisi" performansı damga vurmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Sahnesinden önce ekibiyle değişik bir çekim gerçekleştirmeye karar veren Ebru Gündeş, otelin koca katını kendine ayırtmış, otel koridorlarında yürüyerek 'Gidiyor gönlümün efendisi' diye bağırmıştı. 

Ebru Gündeş'in performansından hemen sonra 'Bu bir akımdır' kararı alan Deniz Seki, Ebru Gündeş'in videosunu birebir taklit ederek kendi konserinden önce otel koridorunda şarkı söylemiş, elbisesi ise sınıfta kalmıştı.

Kaçıranlar için hem akımın öncüsü Ebru Gündeş'in hem Deniz Seki'nin koridor performansına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Biz başka bir şarkıcı akıma dahil olsun diye bekliyorduk ama beklemediğimiz yerden vurulduk!

Biz başka bir şarkıcı akıma dahil olsun diye bekliyorduk ama beklemediğimiz yerden vurulduk!

Ebru Gündeş'in 'koridor' akımına, geçtiğimiz saatlerde Sabancıların mama'sı Arzu Sabancı katıldı! 

Soluğu New York'ta alan Arzu Sabancı, otel koridorunun ışıklandırmasını beğenince 'Bu fırsat kaçmaz' dedi ve Ebru Gündeş'le Deniz Seki'ninkiyle birebir aynı bir koridor pozu verdi. 

Hoş, beklentiyi karşılayamadı! Madem akıma katılacağı vardı, bir şarkı patlatmasını da beklerdik! Neyse, sağlık olsun ne diyelim?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
