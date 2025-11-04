onedio
article/comments
article/share
Meğer Zar Zor Kendine Gelmiş: Serenay Sarıkaya'nın Harper's Bazaar Gecesine Serumla Hazırlandığı Ortaya Çıktı!

Meğer Zar Zor Kendine Gelmiş: Serenay Sarıkaya'nın Harper's Bazaar Gecesine Serumla Hazırlandığı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2025 - 23:12

3 Kasım gecesi Harper's Bazaar Woman of The Year gecesinde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü alan Serenay Sarıkaya'nın geceye serumla hazırlandığı ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Attığı her adımla olay olan, nereye gitse tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Serenay Sarıkaya, dün gece de ödül törenindeydi.

Attığı her adımla olay olan, nereye gitse tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Serenay Sarıkaya, dün gece de ödül törenindeydi.

3 Kasım'da düzenlenen Harper's Bazaar Woman of The Year gecesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya, mekana giriş yaptığı ilk andan itibaren tüm dikkatleri üstüne toplamayı başardı. 

İlk etapta Dilara Fındıkoğlu imzalı, oldukça gotik elbisesiyle tartışma yaratan Serenay Sarıkaya, Alessandra Ambrosio'yla yan yana pozuyla ayrı, aurasıyla ayrı konuşulurken gecede 'Yılın Oyuncusu' ödülünü aldı.

Kaçıranlar için Sarıkaya'nın ödül gecesi için tercih ettiği elbiseye gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu sene yalnızca Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonuyla izlediğimiz Sarıkaya'nın ödülü tartışılırken bir detay dikkat çekti!

Bu sene yalnızca Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonuyla izlediğimiz Sarıkaya'nın ödülü tartışılırken bir detay dikkat çekti!

Dün geceki hazırlık sürecini ve elbisesiyle pozlarını bugün paylaşan Serenay Sarıkaya tüm gün paylaşımlarıyla konuşuldu. 

Dikkat çeken detay ise Sarıkaya'nın kulisteyken koluna bağlı duran serum oldu! Sarıkaya'nın dünkü ödül gecesine zar zor hazırlandığı ve serumla ancak kendine geldiği ortaya çıktı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
