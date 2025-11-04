onedio
Havada Aşk Kokusu Var: Kaan Yıldırım'dan 32 Yaşına Giren Güzeller Güzeli Eşi Pınar Deniz'e Romantik Kutlama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2025 - 21:05

Oğlu Fikret Hakan dünyaya geldikten sonra kariyerine mola veren Pınar Deniz, bugün 32 yaşına girdi. Eşi Kaan Yıldırım'dan romantik kutlama gecikmedi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

En son Yargı dizisindeki inanılmaz performansıyla milyonları kendine aşık eden Pınar Deniz, bir süredir annelik molasında biliyorsunuz.

Hayatımıza gencecik bir kızken giren, duru güzelliği ve sempatik tavırlarıyla da anında gözleri üzerine kitlemeyi başaran Pınar Deniz, 2024'ün Eylül ayında ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'la evlenmişti. 

İlk başta epey tepkiyle karşılanan aşka herkes zamanla alışmıştı. Üstelik evlilik, bebek haberini de beraberinde getirmişti. 

Evlenmeden hemen önce röportaj veren Pınar Deniz, bebek sorularına 32 diş gülerek cevap verince hepimiz iddianın doğru olduğunu anlamıştık! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın Fikret Hakan ismini verdikleri oğulları 1 Nisan 2025'te dünyaya geldi. Oğlunun dünyaya gelişiyle beraber kariyerine mola veren Pınar Deniz'i son birkaç ayda hepsi birbirinden tatlı aile fotoğraflarıyla gördük.

Pınar Deniz, bugün 32 yaşına girdi!

Hiç oynanmamış, saf güzelliği ve cana yakınlığıyla herkesin gözdesi olan Pınar Deniz'e kocası Kaan Yıldırım'dan romantik bir kutlama geldi. 

Pınar Deniz'le aşk pozunu paylaşan Kaan Yıldırım, hikayesine 'Canım karım, iyi ki doğdun' notunu düştü. 

'İyi ki doğdun annemiz' falan demedi çok şükür! Valla kim inanır Pınar Deniz'in 32 yaşına bastığına? Bizce hala 20'lik genç kızlar gibi duruyor! Pınar Deniz'e eşi ve oğluyla beraber musmutlu yıllar diliyoruz.

