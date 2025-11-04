Bir Bu Eksikti: David Beckham, İngiltere Kralı Charles Tarafından "Şövalye" İlan Edildi
Efsane futbolcu David Beckham, geçtiğimiz saatlerde İngiltere Kralı Charles tarafından şövalyelikle onurlandırıldı. 50 yaşında 'Sir' unvanı alan David Beckham'ın şövalyelik meselesi X'te goygoya evrildi!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski İngiltere Milli Takımı kaptanı, efsane futbolcu David Beckham, bu sefer bambaşka bir meseleyle gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Spor ve hayır işlerine yaptığı katkılar nedeniyle şövalyelikle "onurlandırılan" David Beckham, Britanya’nın en yüksek nişanlarından birini aldı.
Haberi duyan yurdum insanından yorum gecikmedi! Gelin, David Beckham'ın şövalye oluşu ülkemizde nasıl karşılanmış beraber görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın