Bir Bu Eksikti: David Beckham, İngiltere Kralı Charles Tarafından "Şövalye" İlan Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2025 - 22:49

Efsane futbolcu David Beckham, geçtiğimiz saatlerde İngiltere Kralı Charles tarafından şövalyelikle onurlandırıldı. 50 yaşında 'Sir' unvanı alan David Beckham'ın şövalyelik meselesi X'te goygoya evrildi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Eski İngiltere Milli Takımı kaptanı, efsane futbolcu David Beckham, bu sefer bambaşka bir meseleyle gündeme oturdu.

Aile hayatı, eşi Victoria Beckham'la yıllardır süren imparatorluğuyla ayrı, yıllandıkça artan karizması ve yakışıklılığıyla ayrı dikkat çeken David Beckham, bugün İngiltere Kralı Charles tarafından şövalye ilan edildi!

Evet yanlış duymadınız... 2025 yılında birileri hala şövalye ilan ediliyor. Bilmeyenler için şöyle bir özet geçelim; Britanya’da biri kralın doğum günü, diğeri yeni yılda olmak üzere yılda iki kez onur listesi yayınlanıyor. Aday listeleri farklı sektörlerdeki bağımsız panellerce incelenip hükümet eliyle kralın onayına sunuluyor. Yılın o zamanına gelmiştik yani. 

İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü onur listesine adı yazılan 50 yaşındaki David Beckham, geçtiğimiz saatlerde Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye ilan edildi ve 'Sir' unvanı aldı!

Spor ve hayır işlerine yaptığı katkılar nedeniyle şövalyelikle "onurlandırılan" David Beckham, Britanya’nın en yüksek nişanlarından birini aldı.

David Beckham, yaptığı açıklamada, 'Daha fazla gurur duyamazdım. İnsanlar benim ne kadar vatansever olduğumu biliyor, ülkemi çok seviyorum. Monarşinin ailem için ne kadar önemli olduğunu hep söylemişimdir. Dünyayı dolaşma şansına sahip oldum ve tüm insanlar benimle monarşimiz hakkında konuşmak istiyor. Bu beni gururlandırıyor.' ifadelerini kullandı.

Haberi duyan yurdum insanından yorum gecikmedi! Gelin, David Beckham'ın şövalye oluşu ülkemizde nasıl karşılanmış beraber görelim!

Lila Ceylan
