Erken Final Yapan Aynadaki Yabancı Dizisinin Başrolü Caner Topçu Final Kararıyla İlgili Konuştu

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte erken final kararları da bir bir gelmeye başladı. Eylül, ekim ayı gibi izleyici karşısına çıkan dizilerden üçü final kararı verdi. Onlardan biri de Aynadaki Yabancı dizisiydi. Caner Topçu, Simay Barlas ve Onur Tuna başrolleri paylaşıyordu. Caner Topçu da final kararına dair soru yöneltilince açıklama yaptı. Gelin detaylara geçelim…