Erken Final Yapan Aynadaki Yabancı Dizisinin Başrolü Caner Topçu Final Kararıyla İlgili Konuştu
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte erken final kararları da bir bir gelmeye başladı. Eylül, ekim ayı gibi izleyici karşısına çıkan dizilerden üçü final kararı verdi. Onlardan biri de Aynadaki Yabancı dizisiydi. Caner Topçu, Simay Barlas ve Onur Tuna başrolleri paylaşıyordu. Caner Topçu da final kararına dair soru yöneltilince açıklama yaptı. Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yüzünü değiştirerek yeni hayatına gözlerini açan bir annenin hikayesi izleyiciyle buluşmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın