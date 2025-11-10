onedio
Erken Final Yapan Aynadaki Yabancı Dizisinin Başrolü Caner Topçu Final Kararıyla İlgili Konuştu

Erken Final Yapan Aynadaki Yabancı Dizisinin Başrolü Caner Topçu Final Kararıyla İlgili Konuştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.11.2025 - 09:41

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte erken final kararları da bir bir gelmeye başladı. Eylül, ekim ayı gibi izleyici karşısına çıkan dizilerden üçü final kararı verdi. Onlardan biri de Aynadaki Yabancı dizisiydi. Caner Topçu, Simay Barlas ve Onur Tuna başrolleri paylaşıyordu. Caner Topçu da final kararına dair soru yöneltilince açıklama yaptı. Gelin detaylara geçelim…

Yüzünü değiştirerek yeni hayatına gözlerini açan bir annenin hikayesi izleyiciyle buluşmuştu.

Yüzünü değiştirerek yeni hayatına gözlerini açan bir annenin hikayesi izleyiciyle buluşmuştu.

Ancak Aynadaki Yabancı dizisinin reytingleri beklentileri karşılamayınca final kararı da kaçınılmaz oldu. Dizi 7. bölümüyle ekranlara veda edecek.

