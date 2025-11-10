Yeni Projesi A.B.İ İçin İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu’ndan İlk Set Karesi Geldi!
ATV’nin merak uyandıran yeni sezon dizisi A.B.İ sete çıktı. Proje duyurulalı birkaç ay oldu, seyirciler eylül-ekim aylarında yayınlanmasını beklerken dizinin sezona daha geç giriş yapacağı öğrenilmişti. İddialı proje için geri sayım sürerken Afra Saraçoğlu’nun yeni imajıyla setten ilk karesi paylaşıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Uzun zamandır dizilerde görmediğimiz Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ ile ekranlara dönüyor!
Afra Saraçoğlu’nun yeni imajıyla ilk set karesi paylaşılınca beğeniler de art arda geldi.
