onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Projesi A.B.İ İçin İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu’ndan İlk Set Karesi Geldi!

Yeni Projesi A.B.İ İçin İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu’ndan İlk Set Karesi Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.11.2025 - 12:00

ATV’nin merak uyandıran yeni sezon dizisi A.B.İ sete çıktı. Proje duyurulalı birkaç ay oldu, seyirciler eylül-ekim aylarında yayınlanmasını beklerken dizinin sezona daha geç giriş yapacağı öğrenilmişti. İddialı proje için geri sayım sürerken Afra Saraçoğlu’nun yeni imajıyla setten ilk karesi paylaşıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun zamandır dizilerde görmediğimiz Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ ile ekranlara dönüyor!

Uzun zamandır dizilerde görmediğimiz Kenan İmirzalıoğlu A.B.İ ile ekranlara dönüyor!

Ezel dizisi ile Ömer olarak kendini hafızalarımıza kazıyan başarılı oyuncu bir süredir projelerden uzak duruyordu. Şimdiyse OGM Pictures imzalı Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) ile yeni sezonunun en çok konuşulanlarından olmaya hazırlanıyor.

İmirzalıoğlu’na başrolde Afra Saraçoğlu’nun eşlik edeceği açıklanmıştı.

Afra Saraçoğlu’nun yeni imajıyla ilk set karesi paylaşılınca beğeniler de art arda geldi.

Afra Saraçoğlu’nun yeni imajıyla ilk set karesi paylaşılınca beğeniler de art arda geldi.

Yalı Çapkını’nın yıldız oyuncusu yeni sezonda A.B.İ ile ekranlarda boy gösterecek. Birkaç gün önce kuaför çıkışında magazine yakalanmış, değişimin ne olduğu sorulunca ise “sürprizi kaçmasın” demişti. 

Setten ilk karesiyle uzun saçlarına Çağla karakteri için veda ettiği ortaya çıktı. Nasıl buldunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın