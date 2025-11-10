Yeni Projesi A.B.İ İçin İmaj Değişikliğine Giden Afra Saraçoğlu’ndan İlk Set Karesi Geldi!

Ezel dizisi ile Ömer olarak kendini hafızalarımıza kazıyan başarılı oyuncu bir süredir projelerden uzak duruyordu. Şimdiyse OGM Pictures imzalı Aile Bir İmtihandır (A.B.İ) ile yeni sezonunun en çok konuşulanlarından olmaya hazırlanıyor.

İmirzalıoğlu’na başrolde Afra Saraçoğlu’nun eşlik edeceği açıklanmıştı.