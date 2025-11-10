Yeni Dizinin Erken Finali Yakın: 9 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı
9 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Çarpıntı, Teşkilat, Sahtekarlar ve Bereketli Topraklar yeni bölümleriyle ekrana gelmişti. Ancak izleyiciler yine Teşkilat’ı izlemeyi seçti! Gelin 9 Kasım Pazar gününün reyting sonuçlarına birlikte bakalım…
Teşkilat, tüm kategorilerde birinci oldu.
Engin Akyürek’in Gülsim Ali ile başrolünde olduğu Bereketli Topraklar ise beklenenden düşük reyting aldı.
İşte 9 Kasım Pazar Total Reyting Sonuçları 👇
İşte 9 Kasım Pazar AB Reyting Sonuçları 👇
İşte 9 Kasım Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇
