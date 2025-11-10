onedio
Yeni Dizinin Erken Finali Yakın: 9 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Yeni Dizinin Erken Finali Yakın: 9 Kasım Pazar Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.11.2025 - 11:23

9 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları açıklandı. Çarpıntı, Teşkilat, Sahtekarlar ve Bereketli Topraklar yeni bölümleriyle ekrana gelmişti. Ancak izleyiciler yine Teşkilat’ı izlemeyi seçti! Gelin 9 Kasım Pazar gününün reyting sonuçlarına birlikte bakalım…

Teşkilat, tüm kategorilerde birinci oldu.

Teşkilat, tüm kategorilerde birinci oldu.

Teşkilat’ın peşinden ise Sahtekarlar dizisi geldi. Yeni dizi Sahtekarlar’ın da izleyici kitlesi oturmaya başladığı için Teşkilat’ı geçip geçmeyeceği merakla bekleniyor. Ancak o hafta bu hafta değildi, Teşkilat zirveyi vermedi.

Engin Akyürek’in Gülsim Ali ile başrolünde olduğu Bereketli Topraklar ise beklenenden düşük reyting aldı.

Engin Akyürek'in Gülsim Ali ile başrolünde olduğu Bereketli Topraklar ise beklenenden düşük reyting aldı.

Show TV’nin yeni dizisi Bereketli Topraklar ikinci bölümüyle yayınlandı fakat reyting listelerinin üst sıralarında yer alamadı. 

AB ve ABC1 kategorilerinde MasterChef üçüncü sıraya yerleşti.

Kerem Bürsin ve Lizge Cömert’in başrolde yer aldığı Çarpıntı dizisi ise yine reyting sıralamalarında ilk üçte değildi.

İşte 9 Kasım Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 9 Kasım Pazar Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 9 Kasım Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 9 Kasım Pazar AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 9 Kasım Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

İşte 9 Kasım Pazar ABC1 Reyting Sonuçları 👇

