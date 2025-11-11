Makyajı Tam 10 Saat Sürüyordu: Jacob Elordi’nin Frankenstein'a Hazırlık Anları Yayınlandı!
Guillermo del Toro'nun yazıp yönettiği Frankenstein filmi izleyiciden tam not almayı başarmıştı. Filmin başrolü Jacob Elordi, Frankenstein rolüyle adeta devleşti. Elordi'nin bu role tam 10 saatte hazırlandığı ortaya çıktı. O anların görüntüleri yayınlandı.
Guillermo del Toro'nun harikalar yarattığı Frankenstein'in yeni versiyonu film sektörünün altını üstüne getirmeyi başardı.
Jacob Elordi'nin Frankenstein rolüne 10 saatte hazırlandığı ortaya çıktı. Hazırlık aşamasına dair görüntüler yayınlandı.
