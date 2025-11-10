onedio
Michael Jackson Filminin Fragmanı Rekor Kırdı: 24 Saatte 116 Milyon İzlenmeyle Tarihe Geçti

Elif Sude Yenidoğan
10.11.2025 - 14:08

Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ı anlatan yeni film, daha vizyona girmeden tarihe adını yazdırdı. Lionsgate imzalı biyografi filmi Michael’ın ilk fragmanı, yayınlandıktan sonra rekora imza attı. Lionsgate tarihinin de en büyük fragman lansmanı olarak kayda geçti. Kısacası, Michael Jackson’ın hayatını anlatan film daha fragmanıyla bile olay oldu.

Kaynak: T24

Lionsgate, Michael’ın ilk fragmanını geçtiğimiz perşembe günü yayımladı.

Veri şirketi WaveMetrixe göre, fragman 24 saat içinde 116,2 milyon izlenmeye ulaşarak daha önceki tüm müzik biyografi filmi fragmanlarını geride bıraktı. Bu rakam aynı zamanda şirketin bugüne kadarki en büyük fragman lansmanı olarak duyuruldu. Tanıtımın, sinemaseverlerin hala aklında taze olan Taylor Swift: The Eras Tour ve Bohemian Rhapsody gibi dev yapımların fragmanlarının da önüne geçtiği belirtildi.

Filmin yönetmen koltuğunda, Adalet (The Equalizer) serisi ve İlk Gün (Training Day) ile tanınan Antoine Fuqua oturuyor.

Film, yıldızın hem sahne dışında yaşadıklarını hem de solo kariyerinin ilk yıllarındaki ikonik performanslarını anlatıyor. Fragman önümüzdeki haftadan itibaren sinema salonlarında da gösterilmeye başlayacak; böylece kampanyanın görünürlüğü daha da artacak. Fragmanın bu kadar hızlı ilgi görmesi, filmin vizyona girdiğinde gişede de iddialı olacağı yönünde yorumlara yol açıyor.

