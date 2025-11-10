Michael Jackson Filminin Fragmanı Rekor Kırdı: 24 Saatte 116 Milyon İzlenmeyle Tarihe Geçti

Veri şirketi WaveMetrixe göre, fragman 24 saat içinde 116,2 milyon izlenmeye ulaşarak daha önceki tüm müzik biyografi filmi fragmanlarını geride bıraktı. Bu rakam aynı zamanda şirketin bugüne kadarki en büyük fragman lansmanı olarak duyuruldu. Tanıtımın, sinemaseverlerin hala aklında taze olan Taylor Swift: The Eras Tour ve Bohemian Rhapsody gibi dev yapımların fragmanlarının da önüne geçtiği belirtildi.