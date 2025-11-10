Michael Jackson Filminin Fragmanı Rekor Kırdı: 24 Saatte 116 Milyon İzlenmeyle Tarihe Geçti
Pop müziğin efsane ismi Michael Jackson’ı anlatan yeni film, daha vizyona girmeden tarihe adını yazdırdı. Lionsgate imzalı biyografi filmi Michael’ın ilk fragmanı, yayınlandıktan sonra rekora imza attı. Lionsgate tarihinin de en büyük fragman lansmanı olarak kayda geçti. Kısacası, Michael Jackson’ın hayatını anlatan film daha fragmanıyla bile olay oldu.
Kaynak: T24
Lionsgate, Michael’ın ilk fragmanını geçtiğimiz perşembe günü yayımladı.
Filmin yönetmen koltuğunda, Adalet (The Equalizer) serisi ve İlk Gün (Training Day) ile tanınan Antoine Fuqua oturuyor.
