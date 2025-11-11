Bu Kez Suç Belgeseli Tahtı Ele Geçirdi: Netflix’te Ödül Yağmuruna Tutulan “Mükemmel Komşu”
17 Ekim’de Netflix kütüphanesine eklenen yapım, yayına girer girmez listelere tırmanarak suç belgeseli severlerin radarına girdi.
Yapım; En İyi Belgesel, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Arşiv Belgeseli ve En İyi Suç Belgeseli kategorilerinde birinciliği topladı.
Belgeseli izledim, özellikle giriş kısmı çok uzun ve sıkıcı, dakikalar boyunca polis anonsları, komşuyu şikayet, güvenlik kamerası kayıtlarını izliyorsunuz. ... Devamını Gör
