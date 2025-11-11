onedio
Bu Kez Suç Belgeseli Tahtı Ele Geçirdi: Netflix’te Ödül Yağmuruna Tutulan “Mükemmel Komşu”

Bu Kez Suç Belgeseli Tahtı Ele Geçirdi: Netflix’te Ödül Yağmuruna Tutulan “Mükemmel Komşu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.11.2025 - 13:10

New York’ta düzenlenen 10. Eleştirmenlerin Seçimi Belgesel Ödülleri gecesinin en çok konuşulan işi, tartışmasız Mükemmel Komşu oldu. Belgesel, 2023’te Florida’da Ajike Owens’ın komşusu Susan Lorincz tarafından vurularak öldürülmesini anlatıyor. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda
17 Ekim’de Netflix kütüphanesine eklenen yapım, yayına girer girmez listelere tırmanarak suç belgeseli severlerin radarına girdi.

Mükemmel Komşu adlı suç belgeseli polis kameralarıyla kayda alınan görüntüleri izleyiciyle buluşturuyor. Yönetmen Geeta Gandbhir, bu cesur tercih sayesinde hem güçlü bir anlatı kurdu hem de geceden En İyi Yönetmen dahil toplam 5 ödülle ayrıldı.

Yapım; En İyi Belgesel, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Arşiv Belgeseli ve En İyi Suç Belgeseli kategorilerinde birinciliği topladı.

Belgesel bölümünün başkanı Christopher Campbell, konuşmasında son 10 yılda belgesel anlatıcılığının gücünün daha da görünür hale geldiğini vurguladı. Mükemmel Komşu’nun bir gecede topladığı ödüller de bu sözleri adeta kanıtladı.

you gonna burn

Belgeseli izledim, özellikle giriş kısmı çok uzun ve sıkıcı, dakikalar boyunca polis anonsları, komşuyu şikayet, güvenlik kamerası kayıtlarını izliyorsunuz. ... Devamını Gör

Tuğçe Serter

çok iyi iş