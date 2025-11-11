Sydney Sweeney Gişe Fiyaskosuna Yanıt Verdi: Christy İçin “Sanatı Rakamlar İçin Yapmayız” Dedi
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Sydney Sweeney, bu kez ne kırmızı halıyla ne de bir diziyle gündemde; Christy filmiyle konuşuluyor. Oyuncunun başrolünde yer aldığı boks draması Christy, gişede beklenen çıkışı yapamadı ve açılış rakamları hayli düşük geldi. Buna rağmen Sweeney, sosyal medyada paylaştığı uzun notla moralini bozmadığını gösterdi.
Christy filmi vizyonunun ilk haftasında 1,3 milyon dolarlık hasılat elde etti ve beklentiyi karşılamadı.
“Christy, hayatımda en büyük etkiye sahip proje oldu.”
