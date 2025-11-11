onedio
Sydney Sweeney Gişe Fiyaskosuna Yanıt Verdi: Christy İçin “Sanatı Rakamlar İçin Yapmayız” Dedi

11.11.2025 - 15:11

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Sydney Sweeney, bu kez ne kırmızı halıyla ne de bir diziyle gündemde; Christy filmiyle konuşuluyor. Oyuncunun başrolünde yer aldığı boks draması Christy, gişede beklenen çıkışı yapamadı ve açılış rakamları hayli düşük geldi. Buna rağmen Sweeney, sosyal medyada paylaştığı uzun notla moralini bozmadığını gösterdi. 

Kaynak: Independent

Christy filmi vizyonunun ilk haftasında 1,3 milyon dolarlık hasılat elde etti ve beklentiyi karşılamadı.

28 yaşındaki Sydney Sweeney, Uluslararası Boks Onur Listesi’ne girmiş Christy Martin’i canlandırdığı film için tam 13,5 kilo alarak ciddi bir fiziksel dönüşüm geçirmişti. Oyuncu düşük gişe ilgisi karşısında Instagram hesabından paylaşım yaptı ve sessizliğini bozdu.

“Christy, hayatımda en büyük etkiye sahip proje oldu.”

Ve şu sözleri ekledi: “Bu film hayatta kalma, cesaret ve umut demek. Kampanyalarımız sayesinde aile içi şiddetten etkilenen pek çok kişi için farkındalık yarattık. Hepimiz bu filme imza atarken Christy'nin hikayesinin hayat kurtarabileceğine inandık. İzleyen, hisseden, inanan ve gelecek yıllarda inanacak herkese teşekkürler. Eğer Christy, sadece bir kadına bile güvenliğe doğru ilk adımı atma cesareti verdiyse, biz başarıya ulaşmışız demektir. Sanatı her zaman rakamlar için yapmayız” 

