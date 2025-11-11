Hande Erçel ve Metin Akdülger'in Başrolünde Yer Aldığı İki Dünya Bir Dilek Filminin İlk Tanıtımı Yayınlandı!
Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerinde yer aldığı, 25 Kasım'da Prime Video'da yayınlanması beklenen İki Dünya Bir Dilek filminin ilk tanıtımı yayınlandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sene her anlamda Hande Erçel'in senesi oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üstelik filmle ilgili enteresan bir detay da vardı!
25 Kasım'da Prime Video platformunda izleyicilerle buluşacak olan İki Dünya Bir Dilek'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın