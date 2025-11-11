onedio
Hande Erçel ve Metin Akdülger'in Başrolünde Yer Aldığı İki Dünya Bir Dilek Filminin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.11.2025 - 23:34

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrollerinde yer aldığı, 25 Kasım'da Prime Video'da yayınlanması beklenen İki Dünya Bir Dilek filminin ilk tanıtımı yayınlandı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bu sene her anlamda Hande Erçel'in senesi oldu!

Kariyeri açısından oldukça dolu geçen 2025'in ikinci yarısında Barış Arduç'la, Rüzgara Bırak filmi, Aşkı Hatırla dizisi ve Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol almıştı. 

Rüzgara Bırak oldukça beğenilirken Aşkı Hatırla aynı etkiyi bırakmamış, Aşk ve Gözyaşı ise 24 yerli dizinin yarıştığı ana akım diziler arasında tutunmayı başaramamıştı. 

Rüzgara Bırak'ın ilk duyurulduğu dönemde Hande Erçel'in bir de Metin Akdülger ile beraber bir filmde rol alacağının haberini almıştık.

Üstelik filmle ilgili enteresan bir detay da vardı!

Ketche'nin yönettiği ve Hande ile Metin'in başrolünde yer aldığı İki Dünya Bir Dilek'in hikayesini Hande Erçel'in bizzat kendisinin yazdığını öğrenmiştik. 

Elçin Muslu ile beraber filmin senaryosunu beraber ele alan Hande Erçel, İki Dünya Bir Dilek ile beraber kariyerinde bir ilke daha imza attı.

25 Kasım'da Prime Video platformunda izleyicilerle buluşacak olan İki Dünya Bir Dilek'in ilk tanıtımı yayınlandı!

