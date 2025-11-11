onedio
Cansu Dere, Ezel'in "Ramiz Dayısı" Tuncel Kurtiz'le Son Anısını Anlattı

Cansu Dere, Ezel'in "Ramiz Dayısı" Tuncel Kurtiz'le Son Anısını Anlattı

Lila Ceylan
Lila Ceylan
11.11.2025 - 21:16

Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi isimli belgesel için röportaj veren Cansu Dere, efsane dizi Ezel'de beraber rol aldığı ustası, Ramiz Dayı'sı Tuncel Kurtiz'le ilgili son anısını ilk kez anlattı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yalnızca bir dönemin değil şu zamana dek her dönemin efsanesi olan Ezel'i hatırlamayan veya izlemeyen yoktur.

Yalnızca bir dönemin değil şu zamana dek her dönemin efsanesi olan Ezel'i hatırlamayan veya izlemeyen yoktur.

2009 yılında başlayan ve 71. bölümüyle 2011 yılında final yapan Ezel, eşi benzeri olmayan oyuncu kadrosuyla ayrı, müthiş olay örgüsüyle ayrı tüm gözleri üzerine çekmiş, seyirciyi her hafta yeni bölümüyle adeta ekrana kitlemeyi başarmıştı. 

Tuncel Kurtiz'in artık bir ikon olan Ramiz Dayı'ya hayat verdiği dizide Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Barış Falay, Bade İşçil, Haluk Bilginer, Kıvanç Tatlıtuğ, Berrak Tüzünataç gibi birçok ünlü isim yer almıştı. Cansu Dere'nin canlandırdığı Eyşan karakteri de en az Ramiz Dayı kadar dokunmuştu herkese...

Tuncel Kurtiz ne yazık ki 12 yıl önce hayatını kaybetti. Birkaç gün önce ise Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi isimli belgeseli çıktı.

Tuncel Kurtiz ne yazık ki 12 yıl önce hayatını kaybetti. Birkaç gün önce ise Bölük Pörçük: Bir Tuncel Kurtiz Biyografisi isimli belgeseli çıktı.

Eski rol arkadaşı Cansu Dere ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyanın gündemine Tuncel Kurtiz belgeseli için verdiği röportajla oturdu. 

Tuncel Kurtiz'le ilgili birçok detaya değinen Cansu Dere, ustayla son anısını da ilk kez anlattı.

Gözleri dolu dolu, 'Geldi, o gün sohbet ettik. 'Viski içelim mi?' dedi bana. İçelim, dedim. Ben de viski çok sevmiyorum, o yüzden içine buz dolduruyorum. Çok kızdı bana, 'Bu viskinin içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti. O da işte aslında son görüşümmüş onu. Kısa bir zaman sonra kaybettik. Hala da o viskisi evde iki parmak kaldı, duruyor. Yüz kere Eyşan, bin kere Eyşan demesi de hala kucağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi...' dedi.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
