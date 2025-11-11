Cansu Dere, Ezel'in "Ramiz Dayısı" Tuncel Kurtiz'le Son Anısını Anlattı

Eski rol arkadaşı Cansu Dere ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyanın gündemine Tuncel Kurtiz belgeseli için verdiği röportajla oturdu.

Tuncel Kurtiz'le ilgili birçok detaya değinen Cansu Dere, ustayla son anısını da ilk kez anlattı.

Gözleri dolu dolu, 'Geldi, o gün sohbet ettik. 'Viski içelim mi?' dedi bana. İçelim, dedim. Ben de viski çok sevmiyorum, o yüzden içine buz dolduruyorum. Çok kızdı bana, 'Bu viskinin içine buz konmaz' dedi. Biraz içtik, sonra gitti. O da işte aslında son görüşümmüş onu. Kısa bir zaman sonra kaybettik. Hala da o viskisi evde iki parmak kaldı, duruyor. Yüz kere Eyşan, bin kere Eyşan demesi de hala kucağımda çınlıyor, inanın. Onun o sesi...' dedi.