onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Babasının İzinden Gidiyor: Gökhan Türkmen'in 10 Yaşındaki Kızı Nil Rona Sesiyle Büyüledi!

Babasının İzinden Gidiyor: Gökhan Türkmen'in 10 Yaşındaki Kızı Nil Rona Sesiyle Büyüledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.11.2025 - 18:47

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in 10 yaşındaki kızı Nil Rona, sesiyle dikkat çekti. Atatürk'ün anısına 'Mustafa Kemaller Tükenmez' şiirinin bestesini seslendiren Nil Rona'ya övgü yandı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşmeyi başaran ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'i mutlaka tanırsınız.

Her şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşmeyi başaran ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'i mutlaka tanırsınız.

2014 yılına büyük bir çıkış yakalamasına sebep olan 'Çatı Katı' şarkısıyla hafızalarımızda koca bir yer edinen Gökhan Türkmen, sonrasında imzasını attığı hemen hemen her şarkıda da gönüllerde taht kurmayı başardı.

Yoğun konser temposuna hiç hız kesmeden devam eden sanatçılarımızdan olan Türkmen, çok mutlu ve huzurlu bir aile yaşantısı olmasına rağmen, özel hayatını hep gözlerden uzak tutmayı tercih etti.

2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine giren Gökhan Türkmen, mutlu evliliğe iki de kız çocuğu sığdırdı.

2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine giren Gökhan Türkmen, mutlu evliliğe iki de kız çocuğu sığdırdı.

2015 yılında Nil Rona ismini verdikleri ilk kızını, 2017 yılında ise Leyla Ada ismini verdiklerini ikinci kızlarına kavuşan çift, çocuklarının magazin manşetlerinde yer almasını istemedi. 

Yalnızca birkaç kez doğum günü kutlamalarında ve Türkmen'in sahnesine konuk olduklarında güzel kızlarını görebilmiştik. 

Türkmen'in 10 yaşındaki büyük kızı Nil Rona'dan 10 Kasım'da bir sürpriz geldi!

Daha önce de babasının sahnesinde şarkı söyleyen ve seyirciden büyük alkış toplayan Nil Rona Türkmen, bu sefer Atatürk'ün anısına şarkı söyledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın