Babasının İzinden Gidiyor: Gökhan Türkmen'in 10 Yaşındaki Kızı Nil Rona Sesiyle Büyüledi!
Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'in 10 yaşındaki kızı Nil Rona, sesiyle dikkat çekti. Atatürk'ün anısına 'Mustafa Kemaller Tükenmez' şiirinin bestesini seslendiren Nil Rona'ya övgü yandı.
Her şarkısıyla listelerin zirvesine yerleşmeyi başaran ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'i mutlaka tanırsınız.
2014 yılında Sinem Aksoy ile dünyaevine giren Gökhan Türkmen, mutlu evliliğe iki de kız çocuğu sığdırdı.
Daha önce de babasının sahnesinde şarkı söyleyen ve seyirciden büyük alkış toplayan Nil Rona Türkmen, bu sefer Atatürk'ün anısına şarkı söyledi.
