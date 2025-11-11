Yeşilçam'ın Efsane Jönü, 90 Yaşındaki İzzet Günay'ın Son Halini Kemal Sunal'ın Eşi Paylaştı!

Yeşilçam’ın o ışıltılı dönemini hatırladığımızda akla gelen ilk yüzlerden biri İzzet Günay oluyor. İzzet Günay, Türkan Şoray’la başrolü paylaştığı “Vesikalı Yarim”deki Halil karakteri, 60’lar–70’lerde oynadığı romantik ve şehirli erkek roller ile “beyefendi” imajı ve tam bir salon erkeği olarak hafızalarımıza kazındı.

Zamanında setlerdeki disipliniyle, duruşuyla öne çıkan, sadece yakışıklılığıyla değil, “Yeşilçam kültürünü taşıyan oyuncu” oluşuyla da saygı gören İzzet Günay, sinemaya 50’lerin sonunda girip uzun yıllar kamera karşısında kaldı.

Fakat seneler önce kabuğuna çekilerek meslekten uzaklaştı.