Yeşilçam'ın Efsane Jönü, 90 Yaşındaki İzzet Günay'ın Son Halini Kemal Sunal'ın Eşi Paylaştı!
Vesikalı Yarim'in Halil'i, Yeşilçam'ın efsane ismi İzzet Günay'ın son halini Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal paylaştı. Gelin, 90 yaşındaki ustanın son haline beraber göz atalım!
Vesikalı Yarim”den Kezban’a, Yeşilçam’ın beyefendi jönü İzzet Günay'ı mutlaka hatırlarsınız.
Belki denk gelmişsinizdir, kendisini geçtiğimiz yıllarda eşiyle beraber gezerken görmüştük.
Trafikte İzzet Günay'la karşılaşan ve o anları hemen kayda alan Gül Sunal'ın paylaşımı kısa sürede büyük ses getirdi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
