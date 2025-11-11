onedio
Yeşilçam'ın Efsane Jönü, 90 Yaşındaki İzzet Günay'ın Son Halini Kemal Sunal'ın Eşi Paylaştı!

Yeşilçam'ın Efsane Jönü, 90 Yaşındaki İzzet Günay'ın Son Halini Kemal Sunal'ın Eşi Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.11.2025 - 17:52

Vesikalı Yarim'in Halil'i, Yeşilçam'ın efsane ismi İzzet Günay'ın son halini Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal paylaştı. Gelin, 90 yaşındaki ustanın son haline beraber göz atalım!

Vesikalı Yarim"den Kezban'a, Yeşilçam'ın beyefendi jönü İzzet Günay'ı mutlaka hatırlarsınız.

Vesikalı Yarim”den Kezban’a, Yeşilçam’ın beyefendi jönü İzzet Günay'ı mutlaka hatırlarsınız.

Yeşilçam’ın o ışıltılı dönemini hatırladığımızda akla gelen ilk yüzlerden biri İzzet Günay oluyor. İzzet Günay, Türkan Şoray’la başrolü paylaştığı “Vesikalı Yarim”deki Halil karakteri, 60’lar–70’lerde oynadığı romantik ve şehirli erkek roller ile “beyefendi” imajı ve tam bir salon erkeği olarak hafızalarımıza kazındı. 

Zamanında setlerdeki disipliniyle, duruşuyla öne çıkan, sadece yakışıklılığıyla değil, “Yeşilçam kültürünü taşıyan oyuncu” oluşuyla da saygı gören İzzet Günay, sinemaya 50’lerin sonunda girip uzun yıllar kamera karşısında kaldı.

Fakat seneler önce kabuğuna çekilerek meslekten uzaklaştı.

Belki denk gelmişsinizdir, kendisini geçtiğimiz yıllarda eşiyle beraber gezerken görmüştük.

Belki denk gelmişsinizdir, kendisini geçtiğimiz yıllarda eşiyle beraber gezerken görmüştük.

Fit ve bakımlı haliyle dikkat çeken İzzet Günay, o zaman da 'Yaşlanmamış, sadece yıllanmış' dedirtmişti. 

Hatta bu görüntüler çıktığında tüm magazin manşetlerinde kendisinin süregelen yakışıklılığı konuşuluyordu. Uzun bir süredir gözlerden uzak olan İzzet Günay, sabah saatlerinde bir başka efsane Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal tarafından görüntülendi.

Trafikte İzzet Günay'la karşılaşan ve o anları hemen kayda alan Gül Sunal'ın paylaşımı kısa sürede büyük ses getirdi.

