onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tarkan'dan Gürcistan'da Düşen C130 Askeri Kargo Uçağındaki Şehitlerimize Başsağlığı Mesajı

Tarkan'dan Gürcistan'da Düşen C130 Askeri Kargo Uçağındaki Şehitlerimize Başsağlığı Mesajı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
11.11.2025 - 20:43

Megastar Tarkan, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağındaki şehitlerimize başsağlığı mesajı paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milli Savunma Bakanlığı ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C130 askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C130 askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen ve Gürcistan'da düşen uçakta Milli Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı üzere 20 personel olduğu bildirilmişti. 

Geçtiğimiz saatlerde, Gürcistan ekiplerinin düşen uçağın enkazına ulaştığını ifade eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçakta bulunan personeller için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Megastar Tarkan'dan başsağlığı mesajı geldi.

Megastar Tarkan'dan başsağlığı mesajı geldi.

X hesabından paylaşım yapan Tarkan, 'Askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın