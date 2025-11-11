Tarkan'dan Gürcistan'da Düşen C130 Askeri Kargo Uçağındaki Şehitlerimize Başsağlığı Mesajı
Megastar Tarkan, Gürcistan'da düşen C130 askeri kargo uçağındaki şehitlerimize başsağlığı mesajı paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı ne yazık ki geçtiğimiz saatlerde Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı C130 askeri kargo uçağının düştüğünü açıkladı.
Megastar Tarkan'dan başsağlığı mesajı geldi.
