Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Gürcistan’da Düşen C130 Askeri Kargo Uçağının Enkazına Ulaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan C130 askeri kargo uçağının Azerbeycan’dan dönüş yaptığı sırada Gürcistan’da düştüğünü açıklamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personel bulunan uçağında enkazına ulaşıldığını açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze’nin de uçağın düştüğü bölgede olduğu görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 personel olduğunu açıklamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze, Türkiye'ye ait asker kargo uçağının düştüğü bölgede
MSB: Uçağın düşme sebebi inceleme sonrasında belli olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın