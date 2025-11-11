onedio
article/comments
article/share
Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Gürcistan’da Düşen C130 Askeri Kargo Uçağının Enkazına Ulaşıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
11.11.2025 - 20:10

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan C130 askeri kargo uçağının Azerbeycan’dan dönüş yaptığı sırada Gürcistan’da düştüğünü açıklamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personel bulunan uçağında enkazına ulaşıldığını açıkladı. Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze’nin de uçağın düştüğü bölgede olduğu görüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında 20 personel olduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile düzenli olarak görüştüğünü söyleyerek, Gürcistan ekiplerinin düşen uçağın enkazına ulaştığını ifade etti. Uçakta bulunan personeller için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze, Türkiye'ye ait asker kargo uçağının düştüğü bölgede

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş sırasında Gürcistan'da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri kargo uçağındaki personel için arama kurtarma çalışmaları sürerken, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze, uçağın düştüğü Kakheti bölgesine geldi. Bakan Geladze'ye, birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve bakanlığın ilgili hizmet müdürleri eşlik etti.

MSB: Uçağın düşme sebebi inceleme sonrasında belli olacak.

Milli Savunma Bakanlığı düşen askeri kargo uçağı ile ilgili olarak 'Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.' açıklamasında bulundu.

