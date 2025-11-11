onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Askeri Kargo Uçağı C130 Neden Düştü?

Askeri Kargo Uçağı C130 Neden Düştü?

Uçak
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
11.11.2025 - 17:31

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan hava sahasında kaza yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşüş nedeni araştırılıyor. Gürcü makamlarıyla koordineli arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor. Peki C130 uçağı düşüş nedeni açıklandı mı?

.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

C130 uçağı neden düştü?

C130 uçağı neden düştü?

TSK envanterinde yer alan ve personel ile malzeme nakliyesi için kullanılan dört motorlu C-130 Hercules kargo uçağı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın hemen ardından yaptığı ilk açıklamada, arama ve kurtarma ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini ve çalışmaların Gürcü yetkililerle iş birliği içinde yürütüldüğünü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tüm ihtimallerin incelendiğini bildirirdi.

Kargo uçağı C130 nerede, neden düştü?

Kargo uçağı C130 nerede, neden düştü?

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına sadece 5 kilometre uzaklıktaki Signagi bölgesinde kaza yaptığını resmen duyurdu.

Bakanlık, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattığını ve detayların aşamalı olarak kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresi'nden yapılan açıklamada ise, uçağın Gürcistan hava sahasına girdikten kısa bir süre sonra radar bağlantısının kesildiği belirtildi. Önemli bir detay olarak, düşüşten önce uçaktan herhangi bir acil durum sinyali (mayday) alınmadığı da kaydedildi.

Kargo uçağı C-130’un düşme nedenine ilişkin açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.

Kargo uçağı C-130’un düşme nedenine ilişkin açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın