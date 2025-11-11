Askeri Kargo Uçağı C130 Neden Düştü?
Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönerken Gürcistan hava sahasında kaza yapan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşüş nedeni araştırılıyor. Gürcü makamlarıyla koordineli arama-kurtarma ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor. Peki C130 uçağı düşüş nedeni açıklandı mı?
C130 uçağı neden düştü?
Kargo uçağı C130 nerede, neden düştü?
Kargo uçağı C-130’un düşme nedenine ilişkin açıklamanın Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılması bekleniyor.
