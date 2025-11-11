Askeri Kargo Uçağı C130 Neden Düştü?

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait C-130 tipi askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına sadece 5 kilometre uzaklıktaki Signagi bölgesinde kaza yaptığını resmen duyurdu.

Bakanlık, kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattığını ve detayların aşamalı olarak kamuoyu ile paylaşılacağını bildirdi. Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresi'nden yapılan açıklamada ise, uçağın Gürcistan hava sahasına girdikten kısa bir süre sonra radar bağlantısının kesildiği belirtildi. Önemli bir detay olarak, düşüşten önce uçaktan herhangi bir acil durum sinyali (mayday) alınmadığı da kaydedildi.