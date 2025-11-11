onedio
MSB Duyurdu: C130 Askeri Kargo Uçağımız Gürcistan'da Düştü

MSB Duyurdu: C130 Askeri Kargo Uçağımız Gürcistan'da Düştü

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.11.2025 - 15:35

Milli Savunma Bakanlığı, C130 askeri kargo uçağının, Gürcistan'da düştüğünü açıkladı.

Arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. Bakanlık, uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personel olduğunu duyurdu. 

Detaylar gelecek...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada C130 askeri kargo uçağımızın düştüğü belirtildi.

twitter.com

Yapılan açıklamada, 'Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

ifadelerine yer verildi.

A Haber Ankara Haber Müdürü Muhammet Karadağ ayrıntıları aktardı.

