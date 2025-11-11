onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sosyal Medya Troll’ü Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı’na Suikast ve Fiili Saldırıdan Tutuklandı

Sosyal Medya Troll’ü Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı’na Suikast ve Fiili Saldırıdan Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2025 - 15:17

Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alınan sosyal medya Troll’ü Furkan Bölükbaşı, tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘tehdit’ içerikli mesaj paylaşımı nedeniyle tutuklandı.

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘tehdit’ içerikli mesaj paylaşımı nedeniyle tutuklandı.

Furkan Bölükbaşı, dün sosyal medya hesabından yaptığı birçok paylaşım ile Mustafa Kemal Atatürk'ün 87. ölüm yıldönümü nedeniyle yurt genelinde yapılan programlara katılanları hedef gösterdi. Bölükbaşı, bir paylaşımında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu mevcut hükümet için 'Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir' ifadelerini kullandı.

Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu paylaşım sonrası Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanı'na yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin TCK 310 (Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı) maddesi uyarınca resen soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, şüphelinin başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemlerin titizlikle devam edeceği kaydedildi.

Yapılan işlemler sonrasında "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan işlemler sonrasında "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
64
25
3
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın