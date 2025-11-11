Sosyal Medya Troll’ü Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı’na Suikast ve Fiili Saldırıdan Tutuklandı
Sosyal medyada yaptığı paylaşım sonrası 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı' suçundan gözaltına alınan sosyal medya Troll’ü Furkan Bölükbaşı, tutuklandı.
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘tehdit’ içerikli mesaj paylaşımı nedeniyle tutuklandı.
Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:
Yapılan işlemler sonrasında "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçundan gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
